Говорить об ожиданиях существенного ослабления рубля нельзя - "Открытие Брокер"

"Рубль торговался неуверенно на фоне укрепления доллара на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3875 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,37%, недельная осталась на уровне 7,40%, а месячная - 7,47%. Причин для укрепления доллара оказалось достаточно много. Это и ожидания снижения ставки ЕЦБ на длительный период, рекордный минимум юаня, провал фунта ниже $1,2 на росте рисков политического кризиса в связи с возможным выходом из Евросоюза без соглашения, а также меры Аргентины по повышению контроля над валютным рынком. В этих условиях рубль не может стоять в стороне, тем более, что нефть также упала ниже $58 за баррель Brent. Тем не менее, говорить об ожиданиях существенного ослабления нельзя. Вероятность снижения ставки ЦБ РФ в текущих условиях снижается, так как регулятор не будет предпринимать шаги, которые могли бы подорвать стабильность на рынке ОФЗ", - говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.