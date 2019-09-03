Рубль стабилен к евро, но снижается к доллару во вторник днем на фоне падения нефтяных цен

Москва. 3 сентября. Доллар США слегка подрастает, а евро относительно стабилен на "Московской бирже" во вторник днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падения нефтяных цен.

Курс доллара США составил 66,9675 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (в ходе торгов курс достигал максимальных уровней за две последние недели - 67,0875 руб./$1). При этом евро стоил 73,2425 руб./EUR1, подешевев всего на 1,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла 9 копеек - до 69,79 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 4 сентября на 28,37 копейки, до 66,9072 руб./$1, и поднял курс евро на 3,06 копейки, до 73,2032 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля 3 сентября связано прежде всего с негативными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. Так, цены на нефть эталонных марок заметно снижаются в ходе торгов во вторник на сигналах увеличения предложения топлива и опасениях, что американо-китайский торговый конфликт негативно скажется на спросе. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели 1,5% - до $57,78 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизилась на 2,23%, до $53,87 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg, Вашингтон и Пекин пока так и не смогли согласовать условия возобновления переговоров. Источники агентства сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки. Тем временем аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем считают, что страны ОПЕК увеличили добычу нефти в августе впервые в этом году. Объем добычи, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, вырос на 0,7% по сравнению с июлем. Лидерами по увеличению добычи стали Саудовская Аравия и Нигерия.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко, давление на валюты развивающихся рынков сегодня усилилось - инвесторов тревожат торговая война и перспективы несогласованного выхода Великобритании из ЕС. Агентство Bloomberg сообщило, что участники американо-китайских торговых переговоров неожиданно столкнулись с проблемами, пытаясь согласовать график сентябрьского визита китайской делегации в США. При этом в китайских СМИ появились очень негативные комментарии по поводу введенных Соединенными Штатами дополнительных импортных пошлин, вступивших в силу в воскресенье. Инвесторов также тревожит перспектива несогласованного выхода Великобритании из ЕС, особенно после того как британский премьер Борис Джонсон вчера заявил, что будет рассматривать любые попытки парламента помешать Brexit как голосование по вопросу о доверии кабинету. В этом случае в Великобритании будут назначены парламентские выборы всего за две недели до 31 октября, то есть до крайнего срока выхода страны из Евросоюза. В результате британский фунт сегодня подешевел до менее $1,2, обновив многолетние минимумы. Помимо дальнейшего развития ситуации вокруг Brexit, которая способствует снижению "спроса на риск", инвесторы сегодня ждут публикации индекса PMI по версии ISM для американского обрабатывающего сектора (в 17:00 мск). Если значение индикатора окажется низким, что вполне вероятно с учетом торговой войны, усилятся рецессионные опасения, что поспособствует дальнейшему усилению рискофобии на рынках.

По словам аналитиков Нордеа банка, рубль начал торги ослаблением в основных валютных парах. Внешний фон с отсутствием конструктивного диалога между Китаем и США, со слабеющим юанем и с падением фунта на неопределенности по выходу Великобритании из ЕС создает крайне негативную атмосферу вокруг рисковых активов. В таких условиях фундаментально у рубля по-прежнему отсутствуют факторы поддержки. Таким образом, есть большая вероятность того, что доллар завершит неделю выше отметки 67 рублей. В паре с евро у российской валюты остается несколько больше шансов на сохранение относительно комфортных позиций. Открытые ранее "длинные" позиции по рублю продолжают сокращаться и в настоящее время находятся примерно на уровне марта прошлого года. Сокращение большого навеса "длинных" рублевых позиций отражает ослабление нацвалюты, наблюдаемое в течение последнего месяца. Тем не менее, размер открытых "длинных" позиций все еще остается весьма существенным. При дальнейшем ухудшении настроений инвесторов остается еще достаточное пространство для ликвидации "длинных" позиций и, как следствие, для давления на рубль.

По мнению эксперта Райффайзенбанка Станислава Мурашова, объем нефтегазовых допдоходов в сентябре снизится до 203 млрд рублей против 237 млрд рублей (предварительная оценка Минфина), что будет связано с падением цен на нефть в рублях почти на 3,7% в августе по сравнению с июлем. С учетом отложенных покупок валюты, в сентябре объем интервенций составит около $4 млрд против $4,5 в августе. Но подобное снижение покупок валюты вряд ли окажет заметную поддержку рублю. Согласно нашей модели, в августе-декабре этого года по сальдо счета текущих операций будет получено всего $6-8 млрд. Это меньше объема валюты, который должен будет купить ЦБ РФ для исполнения бюджетного правила ($4-5 млрд в месяц). Как следствие, до конца года валютный рынок продолжит находиться в состоянии оттока валютной ликвидности, который какое-то время будет компенсироваться ее запасом в банковском секторе, а по мере исчерпания произойдет ослабление рубля и рост стоимости валютной ликвидности на локальном рынке.

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник либо не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, либо немного снизились. Так, ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась всего на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,37% годовых, а ставка на семидневный срок остались на уровне 7,40% годовых. Процентная ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с предыдущим днем, составив 7,47%, а ставки на срок 3 месяца и 6 месяцев снизились на 3 б.п. и 2 б.п. - до 7,55% и 7,58% годовых, соответственно.

Банк России во вторник, 3 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,36 трлн рублей (при лимите 2,36 трлн рублей и общем спросе 2,991 трлн рублей) в среднем по ставке 7,19% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 27 августа, банки разместили в ЦБ РФ 2,215 трлн рублей (при лимите 2,4 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых.

Кроме того, Банк России 3 сентября провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 404,4 млрд рублей (при лимите 520 млрд рублей) в среднем по ставке 7,20% годовых.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, с момента проведения последних налоговых платежей в прошлую среду остатки ликвидности банков на корсчетах в ЦБ успели восстановиться до комфортного значения. На утро сегодняшнего операционного дня банки располагали 2,3 трлн рублей на корсчетах ЦБ против 1,9 трлн рублей после проведения последних налоговых платежей августа. Кредитные организации восполнили запасы ликвидности главным образом через операции РЕПО с Федеральным казначейством. Однако ставки МБК по-прежнему не спешат корректироваться: индикативная ставка MosPrime "овернайт" снизилась лишь на 5 базисных пунктов и с конца июля так и не опускалась ниже уровня ключевой ставки ЦБ. Сегодня банки закрывают очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ. Судя по тому, что регулятор не только не сократил недельный лимит на депозитном аукционе, но и решил изъять дополнительную ликвидность через депозитные операции "тонкой настройки", банки уже располагают необходимым объемом средств на корсчетах в ЦБ для усреднения и даже имеют определенный избыток ликвидности. Абсорбирование ликвидности Банком России, по всей видимости, продержит ставки МБК на текущих уровнях вплоть до вероятного решения о снижении ключевой ставки на заседании в пятницу.