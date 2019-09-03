Нефть продолжает снижаться - БКС

"Во вторник утром нефтяные цены предприняли очередную неудачную попытку развернуться вверх, но затем возобновили снижение, ускорив его после нашего открытия. В результате котировки Brent обновили трехнедельный минимум, теряя 1% - немного выше уровня $58. Давление на нефтяные цены оказывает выход инвесторов из рисковых активов на фоне внешнеторговых угроз и политической неопределенности, связанной с Brexit. Кроме того, снижению котировок нефти способствует непрекращающийся рост доллара, что является негативным драйвером для большинства сырьевых товаров. Из-за праздничного выходного в США в понедельник еженедельные данные о запасах и добыче нефти в стране будут опубликованы на день позже", - отмечает в комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.