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03 сентября 2019 года 14:46
Аналитики ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на 25 б.п., ее возвращения к уровню марта 2014г
Аналитики ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в ближайшую пятницу на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,0% годовых, что вернет ее к уровню марта 2014 года. Регулятор, по мнению экспертов, может принять такое решение на фоне снижения инфляции и инфляционных ожиданий, а также с учетом скромных темпов экономического роста. Годовая инфляция в РФ на 26 августа замедлилась до 4,3% с 4,4% на 19 августа и 4,6% на конец июля. Инфляционные ожидания населения в августе снизились на 0,3 процентного пункта (п.п.) - до 9,1%, вернувшись к минимальному значению с июня 2018 года. Рост ВВП РФ во втором квартале 2019 года, по предварительной оценке Росстата, ускорился до 0,9% в годовом выражении после роста на 0,5% в первом квартале. За первое полугодие экономика год к году выросла на 0,7%. Снизив ставку на 25 б.п., ЦБ приведет ее к верхнему уровню диапазона нейтральности, который до последнего времени оценивался в 6-7%. В середине июня по итогам опорного заседания совета директоров председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что оценка диапазона нейтральности ключевой ставки в 6-7% годовых неизменна. Ранее она также отмечала, что "нейтральная ставка - это вообще очень условная, тяжело считаемая, плохорасчетная величина". Регулятор ранее планировал перейти к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года", - такой сигнал о будущей ДКП ЦБ озвучил в июле. Заседание совета директоров 6 сентября будет опорным, то есть будет сопровождаться публикацией прогноза основных макроэкономических показателей и пресс-конференцией председателя. Доклад о денежно-кредитной политике будет опубликован 16 сентября. Кроме того, аналитики ждут публикации проекта "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики". "В новом документе мы рассчитываем увидеть указания на то, планирует ли Банк России запустить дискуссию о пересмотре равновесной процентной ставки, которую сам регулятор на данный момент оценивает в 2-3%", - пишут экономисты "ВТБ Капитала" в обзоре. По их мнению, равновесная процентная ставка находится на более низком уровне. Аналитики полагают, что ЦБ снизит ключевую ставку в пятницу на 25 б.п., а также озвучит осторожный прогноз в отношении ее дальнейшего снижения при развитии ситуации в соответствии с его прогнозами. Подавляющее большинство экономистов ждут корректировки прогноза ЦБ по инфляции на 2019 год с нынешних 4,2-4,7%. "Свой прогноз по инфляции в 2019 году ранее изменило Минэкономразвития (с 4,3% до 3,8%). Мы ожидаем, что текущий прогноз (роста - прим. ИФ) цен ЦБ РФ на конец года (4,2-4,7%) будет также скорректирован, и регулятор, основываясь на ожидаемой инфляции, уменьшит ключевую ставку", - отмечают аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR). Они также обращают внимание на отсутствие влияния недавнего ослабления курса рубля на инфляцию. "С момента последнего заседания рубль ослаб на 5,2% на фоне аналогичного падения цен на нефть. На курс национальной валюты повлияли разовые внешние факторы, а также повышенный спрос на валюту в период сезонно низких экспортных поступлений через текущий счет. Мы расцениваем недавнее ослабление рубля как временное явление, при этом динамика цен остается стабильной, и мы не ожидаем ускорения инфляции на фоне более низкого валютного курса", - пишут экономисты в обзоре. Аналитики Райффайзенбанка также считают, что снижение курса национальной валюты не должно стать препятствием на пути снижения ключевой ставки ЦБ. "Хотя с прошлого заседания "градус напряженности" внешнего фона повысился, что вылилось в ослабление рубля к доллару на 3,5% за месяц, в целом это ухудшение не должно стать большим "камнем преткновения" для ЦБ", - полагают эксперты, отмечая, что дополнительным сильным аргументом в пользу снижения ставки выступает благоприятная динамика инфляции. "При этом, как мы полагаем, уровень ставки, к которой ЦБ планирует прийти в 2020 году, не изменился, мы по-прежнему считаем, что ее снижение ниже 6,5% маловероятно. Ведь, несмотря на низкую инфляцию, слабый внутренний спрос и отсутствие разовых негативных факторов, внешние риски в среднесрочной перспективе остаются существенными (торговые споры США и Китая, скорее, будут углубляться, вероятность рецессии в США достаточно высока). Кроме того, эффект от бюджетных стимулов внутри страны (прежде всего, от трат ФНБ, которые, по-видимому, случатся уже в следующем году), будет сдерживать более активное смягчение политики ЦБ", - пишут экономисты Райффайзенбанка. На ухудшении внешних условий со времени предыдущего заседания совета директоров по ставке ЦБ обращают внимание эксперты Нордеа банка. "Торговые противоречия между США и Китаем существенно обострились. С 1 сентября вступил в силу новый раунд повышенных пошлин, а в середине декабря ожидаются дополнительные протекционистские меры. ФРС впервые с 2007 года снизила ключевую ставку, но риторика регулятора оказалась не настолько мягкой, как того ожидал рынок. В результате на финансовых рынках произошло существенное ухудшение аппетита к риску", - напомнили они. При этом, по мнению экспертов, несмотря на то, что с прошлого заседания ЦБ РФ ситуация на рынках была весьма сложной, внутренние факторы по-прежнему говорят в пользу снижения ставки. "Риторика Банка России в пресс-релизе и в пресс-конференции будет для рынка важнее, чем само решение о ставке, так как укажет направление дальнейших действий регулятора. Снижение на 25 б.п. приведет к тому, что ставка окажется на верхней границе диапазона 6-7%, оцениваемого Банком России в качестве нейтрального. Нейтральная ставка, при которой монетарная политика не приводит ни к ускорению, ни к замедлению экономического роста, является ненаблюдаемым индикатором, вокруг которого остается высокий уровень неопределенности. По оценкам МВФ, нейтральная ставка в случае России может быть ближе к нижней границе диапазона. Если внешние условия существенно не ухудшатся, ЦБ продолжит нащупывать нейтральный уровень ставки, что приведет к ее дополнительному снижению на горизонте 2020 года. Тем не менее, темп снижения ставки может замедлиться, поскольку регулятор будет стремиться оценить последствия своих решений для экономической активности", - отмечают экономисты Нордеа банка. Аналитики Альфа-банка, ING, Citi и Morgan Stanley также ждут снижения ключевой ставки в ближайшую пятницу до 7,0%. После снижения ставки на 25 б.п. в сентябре Банк России может взять паузу как минимум до очередного опорного заседания совета директоров 13 декабря, считают экономисты ING. Заседание 25 октября будет не опорным. На предыдущем заседании 26 июля совет директоров Банка России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 б.п. - до 7,25% годовых.
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