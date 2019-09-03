Рынок акций РФ утром корректируется вниз, но продолжается ралли "Сургутнефтегаза"

Москва. 3 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник проседает вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью в рамках коррекции, при этом продолжается бурное ралли акций "Сургутнефтегаза" на ожиданиях возможных инвестиций компанией своих валютных накоплений.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2759,04 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1297,89 пункта (-0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,7%.

Доллар вырос до 66,97 рубля (+0,18 рубля).

Подешевели акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,6%), "Мосбиржи" (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%).

Раллируют акции "Сургутнефтегаза": обыкновенные бумаги выросли на 3,4% (до 31,87 рубля, объем торгов превысил 2,238 млрд рублей), "префы" - на 2,2% (до 34,55 рубля, оборот - 1,189 млрд рублей).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" накануне взлетели на 12,3% (до 30,825 рубля - максимума с конца мая 2017 г.), "префы" - на 4,8% (до 33,8 рубля). Рост бумаг начался в минувшую пятницу на фоне известий, что "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) создал дочернюю структуру - ООО "Рион", которая заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами. Уставный капитал ООО составляет 10 млн рублей.

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня труда, во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,02%, китайский Shanghai Composite вышел в "плюс" на 0,2%), но "минусуют" Европа (FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,1-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,8% к уровню пятницы).

Трейдеры продолжают оценивать динамику торговых отношений США и Китая, и неспособность двух стран согласовать график будущих переговоров усиливает пессимизм инвесторов в отношении перспектив мировой экономики.

По данным Bloomberg, Вашингтон и Пекин пока так и не смогли согласовать условия возобновления переговоров. Источники агентства сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки.

С 1 сентября в США вступили в силу новые пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, а также ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

Нефть утром во вторник после локальной стабилизации продолжила снижение. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $58,22 за баррель (-0,8% и -1% накануне), октябрьская цена WTI - $54,45 за баррель (-1,2%).

Опрос Bloomberg показал, что страны ОПЕК увеличили добычу нефти в августе впервые в этом году. Объем добычи, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, вырос на 0,7% по сравнению с июлем.

Как отмечают аналитики ИК "Атон", внимание рынка с начала недели приковано к "Сургутнефтегазу", где рост бумаг сопровождается резким увеличением объемов торгов (накануне, например, оборот по обыкновенным акциям в 10 раз превысил средние объемы, по "префам" - в 7 раз). С начала прошлой недели обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" прибавили порядка 25%, что заставляет инвесторов гадать о причинах такого ралли, очевидных оснований для которого нет, считают эксперты.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, желание зафиксировать прибыль по акциям будет нарастать.

Накануне индекс МосБиржи в отсутствие игроков из США пробил сопротивление 2760 пунктов, теперь рынку вроде бы открыта дорога на исторические максимумы, но остается под вопросом, хватит ли сил для продолжения подъема. Взлет акций "Сургутнефтегаза" стал следствием новостей, что компания создала "дочку", одним из видов деятельности которой указано вложение в ценные бумаги. По рынку поползли предположения, что на инвестиции "Сургутнефтегаз" может направить часть валютной "кубышки". В том числе не исключено, что компания может выкупить свои акции, частично или полностью, и погасить их, чтобы не делиться с миноритарными акционерами дивидендами.

Не исключено также, что за счет накопленного резерва будут покупаться и акции других компаний. Никаких подробностей или разъяснений намерений от самого "Сургутнефтегаза" по этому вопросу нет. Поэтому рост на слухах и предположениях нельзя назвать уверенным, хотя объективно компания должна стоить как минимум в 2 раза дороже, чем сейчас.

Среди внутренних факторов можно назвать ожидания снижения ставки Банка России в пятницу, но это уже практически полностью заложено в цену рубля. Поэтому курс российской валюты в ближайшие дни будет определяться исключительно ситуацией на внешнем валютном рынке. Во вторник не исключено тестирование долларом отметки 67 руб./$1, пробитие которой откроет дорогу в район 69 руб./$1, считает Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, настроения на глобальных рынках по-прежнему определяют ожидания возобновления переговоров между США и Китаем, однако продвижения в этом вопросе пока не последовало. По данным Bloomberg, представителям двух стран никак не удается согласовать сроки, когда должна состояться двухсторонняя встреча (изначально ожидалось, что это произойдет в начале сентября). Сохраняется высокая степень недоверия, что тормозит переговорный процесс.

На рыночный сантимент, вероятно, будет также влиять неясная ситуация с Brexit. Часть парламентариев планируют отложить выход из ЕС с 31 октября на 3 месяца. Сам же премьер-министр Борис Джонсон настаивает на выходе "со сделкой" или "без", но в установленные строки. Если большинство выскажется против его инициативы (голосование по этому вопросу состоится во вторник вечером), то это грозит роспуском парламента и новыми внеочередными выборами (могут пройти 14 октября).

На рынке акций РФ во вторник стоит ожидать "проторговку" индексом МосБиржи диапазона 2760-2800 пунктов. Сопротивлением к движению к историческим максимумам выступает уровень 2780 пунктов. Среди blue chips вероятно сохранение позитивной динамики в акциях "Норникеля", полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, интерес к бумагам "Сургутнефтегаза" возрос после известий о создании дочерней структуры, которая будет заниматься операциями с ценными бумагами и повышать их ликвидность. В целом рынки ожидают новостей, что США и КНР все же могут возобновить переговоры в начале сентября (пока какой-либо конкретной даты озвучено не было). Соответственно риски худшего сценария для мировой экономики становятся менее вероятными.

Нефть Brent упала ниже $59 за баррель. Частично виноват в этом и глава Минэкономразвития Максим Орешкин, который сообщил, что российская экономика готова и к нефти по $40 за баррель. Иными словами, правительство РФ повышает уровень терпимости к ценам на "черное золото", что может означать меньший вклад в соблюдение договоренностей по ограничению добычи ОПЕК+. Вечером накануне появился негатив из Аргентины, где ограничивают движение капитала. Естественно, что на глобальном уровне может усилиться бегство из рискованных активов на опасениях аналогичных действий другими правительствами.

Постоянным источником неуверенности в Великобритании остается вопрос выхода из Евросоюза. Лейбористы намерены опубликовать законодательный план, который позволит избежать вариант выхода без соглашения, но в партии консерваторов отнеслись к этому скептически. В британских СМИ даже пишут о том, что к парламентариям из консервативной партии могут быть применены жесткие санкции, если они посмеют участвовать в играх лейбористов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, сигналы с мировых фондовых площадок умеренно пессимистичны, в Европе внимание инвесторов приковано к Великобритании, где приход к власти нового премьер-министра увеличил шансы "жесткого" Brexit с возможностью проведения в стране досрочных выборов.

Нефть Brent остается ниже $59 за баррель, рынок не смог получить значимых драйверов роста, а ураган "Дориан" скорее негативно сказался на спросе в США, нежели ограничил предложение "черного золота". Спрос в последние недели остается ключевым фактором, влияющим на котировки нефти. Данные по запасам в США на этот раз будут опубликованы на день позже обычного - в среду и четверг в связи с выходным в понедельник.

Утром во вторник российские индексы проседают ввиду отсутствия внешних драйверов роста и необходимости коррекции после повышения накануне. Краткосрочный настрой на рынке РФ, однако, остается позитивным, в особенности ввиду ряда корпоративных историй, поэтому в ближайшие дни рынок может попытаться пойти еще выше, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-1,5%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-1,5%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-1,3%).

Подорожали бумаги "Фармсинтеза" (MOEX: LIFE) (+5,5%), "АРМАДА" (MOEX: ARMD) (+5,3%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,681 млрд рублей (из них 2,303 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).