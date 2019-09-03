Предстоящее решение Банка России по ставке: пространство для снижения ставок сохраняется - "Нордеа Банк"

"Мы, как и рынок, ожидаем снижения ключевой ставки Банка России на 25 бп в ближайшую пятницу. Скромные темпы экономического роста и слабое инфляционное давление создают предпосылки для продолжения цикла снижения ставок", - говорится в обзоре "Нордеа Банка".

Внешние условия существенно ухудшились с прошлого заседания Банка России по ставке, проходившего 26 июля. Торговые противоречия между США и Китаем существенно обострились. С 1 сентября вступил в силу новый раунд повышенных пошлин, а в середине декабря ожидаются дополнительные протекционистские меры. ФРС впервые с 2007 года снизила ключевую ставку, но риторика регулятора оказалась не настолько мягкой, как того ожидал рынок. В результате, отмечают аналитики "Нордеа Банка", на финансовых рынках произошло существенное ухудшение аппетита к риску. Глобальный фондовый индекс MSCI снизился на 3,5%, валюты развивающихся стран в среднем потеряли 3,2%, цена на нефть упала на 7,4%, рубль ослаб на 5,1%, а защитные активы, напротив, росли в стоимости.

Банк России неоднократно указывал внешние условия в качестве фактора риска. Несмотря на то, что с прошлого заседания ситуация на рынках была весьма сложной, внутренние факторы по-прежнему говорят в пользу снижения ставки.

- Инфляция продолжает замедляться (с пикового значения 5,3% г/г в марте до 4,6% г/г в июле), и нисходящий тренд, вероятно, сохранится, что приведет инфляцию к отметке около 4,2% г/г к концу года и ниже 4% в начале 2020 года. Текущая инфляция (изменение цен по отношению к предыдущему месяцу со снятой сезонностью) находится ниже целевого уровня в течение трех месяцев подряд. Внутренний спрос остается слабым (розничные продажи выросли лишь на 1,6% г/г за январь-июль 2019), что ограничивает инфляционное давление.

- Инфляционные ожидания снизились до 9,1% в августе (минимальное значение с середины прошлого года, когда было объявлено о повышении налога на добавленную стоимость).

- Темпы экономического роста остаются низкими. ВВП вырос лишь на 0,7% г/г за первое полугодие 2019 г.

- Темп роста розничного кредитования, похоже, преодолел пиковые значения (+23,5% г/г в мае), подтверждая, что регуляторные меры, призванные охладить данный рынок, приносят свои плоды.

Не появилось какой-либо значимой новой информации относительно перспектив более активного использования ликвидной части Фонда Национального Благосостояния после того, как она превысит 7% ВВП. Банк России видит проинфляционные риски в изменении политики управления ФНБ.

Очередное снижение на 25 бп приведет ставку к 7%, то есть к минимальному уровню с марта 2014 года. Решение весьма ожидаемо рынком. Разница между трехмесячной ставкой Mosprime и трехмесячным форвардным контрактом, заключаемым через 3 месяца, составляет сейчас 28 бп, указывая на ожидания по крайней мере одного снижения ставки на горизонте 3 месяцев.

"Риторика Банка России в пресс-релизе и в пресс-конференции будет для рынка важнее, чем само решение о ставке, так как укажет направление дальнейших действий регулятора. Снижение на 25 бп приведет к тому, что ставка окажется на верхней границе диапазона 6-7%, оцениваемого Банком России в качестве нейтрального. Нейтральная ставка, при которой монетарная политика не приводит ни к ускорению, ни к замедлению экономического роста, является ненаблюдаемым индикатором, вокруг которого остается высокий уровень неопределенности. По оценкам МВФ, нейтральная ставка в случае России может быть ближе к нижней границе диапазона. Если внешние условия существенно не ухудшатся, ЦБ продолжит "нащупывать" нейтральный уровень ставки, что приведет к ее дополнительному снижению на горизонте 2020. Тем не менее, темп снижения ставки может замедлиться, поскольку регулятор будет стремиться оценить последствия своих решений для экономической активности", - указывают в обзоре аналитики "Нордеа Банка".