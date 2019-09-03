"ВТБ Капитал" поставил на пересмотр оценку и рекомендацию для "обычки" Сургутнефтегаза

"ВТБ Капитал" поставил на пересмотр прогнозную стоимость и рекомендацию для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) до прояснения фундаментальной ситуации вокруг компании, говорится в обзоре инвестбанка. В то же время прогнозная стоимость - $0,56 за штуку, а также рекомендация - "покупать" - для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" была подтверждена.

"В понедельник, 2 сентября, котировки обыкновенных акций и GDR "Сургутнефтегаза" выросли на 10%, обновив 3-летний максимум, на объемах торгов, в пять раз превышающих исторический средний уровень. Каких-либо существенных новостей, которые могли бы послужить основанием для такого роста котировок, мы не увидели. Мы помещаем рекомендацию по акциям компании на пересмотр (наша последняя рекомендация - "продавать") до прояснения фундаментальной ситуации вокруг компании", - говорится в обзоре.

Однако привлекательность привилегированных акций "Сургутнефтегаза" по-прежнему подкрепляется прозрачной дивидендной политикой компании, ставящей оценку стоимости данной бумаги в прямую зависимость от курса рубля к доллару (чем слабее рубль, тем выше дивиденды), считают аналитики "ВТБ Капитала". По их расчетам, в случае сохранения обменного курса на текущем уровне в 66,7 руб./$1 дивидендная доходность "префов" за 2019 год составит 9,5%.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в долларах США):

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - пересмотр (текущая цена - 0,4), рекомендация - пересмотр;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз для "префов" - 0,56 (текущая цена - 0,5), рекомендация - покупать.