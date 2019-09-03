Нефтяные котировки во вторник будут торговаться в русле остальных рисковых активов - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки в утренние часы остаются под давлением на фоне снижения аппетита к рисковым активам. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $58,4/bbl, а контракты на WTI снижаются до $54,6/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа Банка".

По мнению аналитиков банка, негативное влияние на нефтяные котировки продолжает оказывать неопределенность, связанная с торговой войной между США и Китаем, которая отрицательно сказывается на росте мировой торговли и омрачает перспективы спроса на энергоносители. Кроме того, накануне стало известно, что страны ОПЕК в августе впервые с начала года увеличили добычу нефти. По данным агентства Reuters, основной вклад в увеличение добычи сырья внесли Нигерия и Ирак, в то время как Саудовская Аравия продолжила перевыполнять квоту по сокращению добычи нефти.

"В результате добыча сырья в странах ОПЕК в августе выросла на 80 tbd, а процент выполнения сделки ОПЕК+ снизился со 159% в июле до 136% в августе, что также не добавляет оптимизма нефтяным контрактам. На этой неделе данные от API по запасам нефти в Штатах будут опубликованы в среду, а не во вторник, поэтому сегодня ожидаем, что нефтяные котировки будут торговаться в русле остальных рисковых активов", - полагают аналитики "Нордеа Банка".