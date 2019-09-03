Локальные "бонды" РФ могут продолжить торговаться лучше ЕМ аналогов - РФПИ

"Несмотря на глобальные риски и общий высокий уровень неопределенности, локальные "бонды" РФ могут продолжить торговаться лучше ЕМ аналогов из-за наличия сильных фундаментальных показателей РФ как заемщика, а также вполне однозначных перспектив по ключевой ставке ЦБ. Необходимость ее снижения очевидна, а потенциал, с нашей точки зрения, составляет 75-100 б.п. в перспективе до конца следующего года, пусть в отдельные моменты ЦБ вполне может брать небольшие паузы для переосмысления внешних и внутренних рисков. В этом сценарии средние/длинные ОФЗ могут потерять еще 25-35 б.п. в доходности, пусть это и может занять определенное время, особенно учитывая внешние риски", - отмечает в комментарии главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.