Не исключаем сохранение рубля около 66,50-67/USD с возможным приближением к верхней границе - РФПИ

"В текущих условиях не исключаем сохранение рубля около 66,50-67/USD с возможным приближением к верхней границе. Устойчивость же курса на этих отметках будет зависеть от дальнейшего развития глобальной повестки и локальных факторов, хотя в последнем случае их баланс по-прежнему рисков рублю не несет", - указывает в комментарии главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.