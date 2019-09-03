Видим существенные риски завершения недели выше отметки 67 в паре с долларом - "Нордеа Банк"

Рубль начинает торги ослаблением в основных валютных парах, теряя около 15 копеек как в паре с долларом, так и в паре с евро, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Внешний фон с отсутствием конструктивного диалога между Китаем и США, со слабеющим юанем и с падением фунта на неопределенности по выходу Великобритании из ЕС создает крайне негативную атмосферу вокруг рисковых активов.

"В таких условиях фундаментально у рубля по-прежнему отсутствуют факторы поддержки, - считает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. - Мы видим существенные риски завершения недели выше отметки 67 в паре с долларом. В паре с евро у российской валюты остается несколько больше шансов на сохранение относительно комфортных позиций. Длинные открытые позиции по рублю продолжают сокращаться и в настоящее время находятся примерно на уровне марта прошлого года. Сокращение большого навеса из длинных позиций отражает ослабление рубля, происходившее в последний месяц. Тем не менее, размер открытых длинных позиций все еще остается весьма существенным. При дальнейшем ухудшении настроений инвесторов остается еще достаточное пространство для ликвидации длинных позиций и, как следствие, для давления на рубль".