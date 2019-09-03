.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Видим существенные риски завершения недели выше отметки 67 в паре с долларом - "Нордеа Банк"
.
03 сентября 2019 года 11:01
Видим существенные риски завершения недели выше отметки 67 в паре с долларом - "Нордеа Банк"
Рубль начинает торги ослаблением в основных валютных парах, теряя около 15 копеек как в паре с долларом, так и в паре с евро, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Внешний фон с отсутствием конструктивного диалога между Китаем и США, со слабеющим юанем и с падением фунта на неопределенности по выходу Великобритании из ЕС создает крайне негативную атмосферу вокруг рисковых активов. "В таких условиях фундаментально у рубля по-прежнему отсутствуют факторы поддержки, - считает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. - Мы видим существенные риски завершения недели выше отметки 67 в паре с долларом. В паре с евро у российской валюты остается несколько больше шансов на сохранение относительно комфортных позиций. Длинные открытые позиции по рублю продолжают сокращаться и в настоящее время находятся примерно на уровне марта прошлого года. Сокращение большого навеса из длинных позиций отражает ослабление рубля, происходившее в последний месяц. Тем не менее, размер открытых длинных позиций все еще остается весьма существенным. При дальнейшем ухудшении настроений инвесторов остается еще достаточное пространство для ликвидации длинных позиций и, как следствие, для давления на рубль".
.
03 сентября 2019 года 19:42
Москва. 3 сентября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне очередной волны падения нефтяных цен. читать дальше
.03 сентября 2019 года 19:35
Рынок акций РФ завершил торги консолидацией, индекс МосБиржи вышел в плюс за счет ралли Сургутнефтегаза
Москва. 3 сентября. Рынок акций РФ во вторник провел торги в консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне ослабления рубля и просадки мировых площадок из-за отсутствия ясности в дате торговых переговоров США и Китая; раллировали вторые торги подряд на рекордных оборотах акции "Сургутнефтегаза", за счет которых индекс МосБиржи смог выйти в "плюс", а индекс РТС удержал рубеж 1300 пунктов. читать дальше
.03 сентября 2019 года 19:06
Москва. 3 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря ценовому повышению американских казначейских обязательств (US Treasuries); исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2023 и 2030 годах. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными. читать дальше
.03 сентября 2019 года 19:05
БКС Глобал Маркетс добавил Норникель в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее VEON
"БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее ADS VEON, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова. Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал... читать дальше
.03 сентября 2019 года 19:02
Уровень 2780 п. индекса МосБиржи является единственной преградой на пути рынка к историческим максимумам - Промсвязьбанк
Во вторник российский фондовый рынок смог удержать позиции у уровней закрытия предыдущей сессии, несмотря на негативный внешний фон, сообщается в комментарии шлавного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, продажам в наших активах способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где... читать дальше
.03 сентября 2019 года 18:46
ITI Capital открыл идею на покупку ГДР Глобалтранса с дивидендной доходностью 7,6% и потенциалом восстановления котировок до $10/ГДР на горизонте 3 месяцев. Дата открытия: 03.09.2019; цена открытия - $9,13; целевой уровень: $10,0 до конца ноябр; ожидаемая доходность: 17% (с учетом... читать дальше
.03 сентября 2019 года 18:30
Росбанку по силам разместить 4 сентября облигации серии БО-002P-06 на предложенном уровне в 7,85% годовых - ИК "Велес Капитал"
Росбанк открывает 4 сентября книгу заявок на биржевые облигации, но нижняя граница озвученных ориентиров по планируемому выпуску Росбанка не предполагает потенциала роста на вторичном рынке без дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий в конце текущего года, говорится в комментарии эксперта... читать дальше
.03 сентября 2019 года 16:54
"Курс евро к доллару снижается уже седьмую торговую сессию - это самое затяжное падение в этом году. Котировки опустились до нового минимума за два с половиной года, в европейскую торговую сессию достигнут уровень 1,0925. Пока нет никаких признаков возможного разворота. Спрэды между доходностями... читать дальше
.03 сентября 2019 года 16:41
Управление анализа рынков "Открытие Брокер" представило торговую идею на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ) выпуска 26230. По мнению аналитиков, возможное падение темпов роста инфляции и снижение базовой ставки ЦБ РФ может ознаменовать позитив на рынке рублёвых облигаций. Торговая идея:... читать дальше
.03 сентября 2019 года 16:11
"Рубль торговался неуверенно на фоне укрепления доллара на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3875 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,37%, недельная осталась на уровне 7,40%, а месячная - 7,47%. Причин для укрепления доллара оказалось... читать дальше
.03 сентября 2019 года 15:49
Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на перспективу недели остается неизменным - 2700-2800 пунктов - БКС
"Торги на российском рынке акций проходят во вторник на разнонаправленном внешнем фоне, и после роста индекса МосБиржи накануне сегодня не исключены локальные распродажи. В отсутствие четких сигналов инвесторы будут ждать публикации макростатистики, прежде всего, индекса деловой активности PMI в... читать дальше
.03 сентября 2019 года 15:44
Москва. 3 сентября. Доллар США слегка подрастает, а евро относительно стабилен на "Московской бирже" во вторник днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падения нефтяных цен. читать дальше
.03 сентября 2019 года 15:30
"Во вторник утром нефтяные цены предприняли очередную неудачную попытку развернуться вверх, но затем возобновили снижение, ускорив его после нашего открытия. В результате котировки Brent обновили трехнедельный минимум, теряя 1% - немного выше уровня $58. Давление на нефтяные цены оказывает выход... читать дальше
.03 сентября 2019 года 15:10
"Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии застопорили рост у ближайших сопротивлений (2780 и 1310 пунктов), но снижение на данный момент можно назвать символическим. Более масштабного краткосрочного падения стоит ждать в случае серьезного негатива из-за рубежа. На данный момент "быки" все... читать дальше
.03 сентября 2019 года 14:56
Рынок слишком оптимистично оценивает перспективы роста рыночной стоимости "Сургутнефтегаза" на фоне ожиданий изменения подхода компании к своей денежной подушке после недавнего объявления о создании дочерней компании, ориентированной на финансовые вложения, считают аналитики инвестиционной... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.