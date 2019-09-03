Новая волна страхов перед последствиями Brexit вернула GBP в область 36-летних минимумов - FxPro

"Британский фунт снижается пятую торговую сессию подряд. Новая волна страхов перед последствиями Brexit вернула GBP в область 36-летних минимумов: в какой-то момент утром он "провалился" под 1,2000. Позже во вторник состоится голосование о проведении досрочных выборов и возможности блокировки выхода из Евросоюза без сделки. Однако шансы такого исхода невелики, поскольку большинство голосов у правящей партии. Это вызывало давление на валютном и долговом рынках, которые сейчас крайне негативно оценивают сложившуюся ситуацию. Исходя из этой логики, фунту придется несладко в случае провала указанных выше инициатив. Стоит посмотреть и под другим углом. Трейдеры избегают ситуаций без конкретики, и тот факт, что все другие возможности отметены, сокращает диапазон неопределенности. В этом случае за первоначальной реакцией рынка вполне может последовать восстановление курса британской валюты", - говорится в комментарии аналитиков FxPro.