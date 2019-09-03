Нефть выглядит уязвимо, но останется в зоне 58-60 долл./барр. Brent - Промсвязьбанк

"Нефть удерживается в зоне 58-60 долл./барр., но выглядит достаточно уязвимо. Торговое противостояние США и КНР остается ключевым фактором, на повестке дня невозможность сторон согласовать следующий раунд переговоров, что не добавляет инвесторам оптимизма. Данные по запасам выйдут на этой неделе с задержкой на день из-за выходного дня в США в понедельник (День труда). Мы пока ждем, что нефть останется в зоне 58-60 долл./барр. Brent", - отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.