Цены на нефть остаются под давлением - БКС

Нефтяные котировки с начала недели остаются слабыми на фоне новых свидетельств замедления глобальной экономики, что бросает тень на перспективы спроса на топливо, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова.

Фьючерсы на Brent и WTI снизились в понедельник, причем спред между сортами постепенно сужается и на сегодняшнее утро составляет $3,8. По Brent важным уровнем поддержки, по мнению аналитика, может выступить отметка $58,5 за баррель, которая является границей торгового коридора последних недель. В случае спуска ниже этой отметки падение может ускориться, и котировки могут достичь уровне $54-55 за баррель.

"Добыча нефти в РФ по итогам августа оказалась на максимальных уровнях с марта этого года. Показатель составил 11,29 млн б/с против июльских 11,15 млн б/с. Добыча крупнейшей российской нефтегазовой компании Роснефть выросла на 5% к июлю. В рамках соглашения ОПЕК+ российская квота на добычу составляет 11,19 млн б/с. Таким образом, в августе РФ не выполнила условия соглашения. В то же время министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что страна по-прежнему стремится полностью выполнять обязательства по сделке и в течение сентября намерена придерживаться квоты", - обращает внимание Игорь Галактионов.