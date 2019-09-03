Утром во вторник рубль может выйти в незначительный "минус" - ИК "Велес Капитал"

"Рубль незначительно укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль остается выше поддержки 66,50, но все еще не решается на преодоление 67 руб. Пара евро/рубль опустилась ниже поддержки 73,40 руб., при неспособности отвоевать которую может стремиться к 72,50-73 руб. Утром во вторник рубль может выйти в незначительный "минус" ввиду отсутствия внешних драйверов роста и необходимости коррекции после повышения накануне", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.