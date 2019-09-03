03 сентября 2019 года 09:55
Утренние прогнозы: участники рынка акций предпочтут зафиксировать прибыль
Российский рынок акций в понедельник вырос на 1,2%, пробив сопротивление 2760 пунктов. По мнению аналитиков, во вторник при нейтральном внешнем фоне участники торгов будут стремиться зафиксировать прибыть.
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Российский рынок в понедельник смог продемонстрировать восходящую динамику, что было поддержано ростом "голубых фишек". Учитывая тот факт, что на утро вторника настроения на рынках, скорее, умеренно негативные, стоит ожидать проторговку индексом МосБиржи диапазона 2760-2800 пунктов. Сопротивлением к движению к историческим максимумам выступает уровень 2780 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций в понедельник, когда фондовая Америка не торговалась из-за празднования Дня труда, вырос на 1,2%, пробив сопротивление 2760 пунктов. Теперь рынку вроде бы открыта дорога на исторические максимумы, но хватит ли для продолжения подъема сил - большой вопрос. Во вторник внешний фон слабо позитивен: закрывают вчерашнюю просадку американские фьючерсы и нефть, непонятно с чего упавшая на процент. Это сулит позитивное открытие российского рынка акций. Вот только желание зафиксировать прибыль будет все больше и больше нарастать, и пока непонятно, насколько хватит сил для продолжения восходящего движения".
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в незначительный минус ввиду отсутствия внешних драйверов роста и необходимости коррекции после повышения накануне. Краткосрочный настрой на рынке РФ, однако, остается позитивным, в особенности ввиду ряда корпоративных историй, в связи с чем в ближайшие дни рынок может попытаться пойти еще выше".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,3%, вблизи отметки 2765 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2780, 2790 пунктов. После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Участники локальных торгов будут ожидать открытия рынка акций в США после выходных дней и вчерашнего праздника за океаном. Выхода значимой для российского рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня значимым внешним ориентиром для участников локальных торгов станет динамика нефтяных фьючесров".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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