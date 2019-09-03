Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 3 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно во вторник, японский рынок стабилизировался после падения по итогам предыдущей сессии. Трейдеры продолжают оценивать динамику торговых отношений США и Китая, и неспособность двух стран согласовать график будущих переговоров усиливает пессимизм инвесторов в отношении перспектив мировой экономики. По данным Bloomberg, Вашингтон и Пекин пока так и не смогли согласовать условия возобновления переговоров. Источники агентства сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки.

1 сентября в США вступили в силу новые пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, а также ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 практически не изменился по итогам торгов во вторник, при этом гонконгский Hang Seng опустился на 0,3%, Shanghai Composite - на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,25%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%.

В свою очередь нефть сорта Brent стабильна во вторник утром, WTI дешевеет. Трейдеры продолжают оценивать динамику торговых отношений США и Китая, и неспособность двух стран согласовать график будущих переговоров усиливает пессимизм инвесторов в отношении спроса на нефть. Кроме того, опрос Bloomberg показал, что страны ОПЕК увеличили добычу нефти в августе впервые в этом году. Объем добычи, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, вырос на 0,7% по сравнению с июлем.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $58,64 за баррель, что всего на 0,03% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $58,66 за баррель, опустившись на 1%. Фьючерс на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,38% - до $54,89 за баррель. В понедельник в США праздновался День труда, и биржа в Нью-Йорке работала только в электронном режиме. По итогам предыдущей основной сессии (30 августа) контракт упал в цене на 2,84%, до $55,1 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась чуть более чем на четверть к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,223 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,432 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 сентября вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,33 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (31 августа - 2 сентября) 0,1%, поднявшись до 625,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Магнит-003Р-02" (+0,62%), "Альфа-Банк-002Р-02" (+0,43%) и "Транснефть-001P-08" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Магнит-003Р-01" (-1,15%), "ВЭБ.РФ-001Р-12" (-0,83%) и "РЖД 001P-02R" (-0,68%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ЮниМетрикс" (Новосибирская область) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии объемом 400 млн рублей на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные, ставка 2-36-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Облигации будут размещаться по открытой подписке. По выпуску существует возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 9-35-го купонов.

ПАО "РусАл Братск" 5 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,5-8,65% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,68-8,84% годовых. Техразмещение запланировано на 12 сентября. В конце августа компания утвердила параметры выпуска облигаций серии БО-001P-03 со сроком обращения 10 лет объемом 15 млрд рублей.

Альфа-банк установил ставку 11-12-го купонов облигаций серии БО-13 в размере 7,25% годовых. Банк разместил 15-летние облигации серии БО-13 объемом 5 млрд рублей в сентябре 2014 года. Бонды имеют 30 полугодовых купонов. Ставка текущего купона составляет 9,35% годовых. По бумагам 16 сентября предстоит оферта.

ООО "Солид-лизинг" установило ставку 5-12-го купонов облигаций серии БО-001-02 на уровне 13,5% годовых. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 180 млн рублей в октябре 2018 года. Ставка с 1-го по 4-й купон установлена на уровне 13%. По выпуску предстоит оферта с исполнением 8 октября 2019 года.