После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,3%, вблизи отметки 2765 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2780, 2790 пунктов. После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Участники локальных торгов будут ожидать открытия рынка акций в США после выходных дней и вчерашнего праздника за океаном. Выхода значимой для российского рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня значимым внешним ориентиром для участников локальных торгов станет динамика нефтяных фьючеров", - указывает в комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.