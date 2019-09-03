Желание зафиксировать прибыль по акциям будет нарастать - Алор Брокер

"Российский рынок акций в понедельник, когда фондовая Америка не торговалась из-за празднования Дня труда, вырос на 1,2%, пробив сопротивление 2760 пунктов. Теперь рынку вроде бы открыта дорога на исторические максимумы, но хватит ли для продолжения подъема сил - большой вопрос. Во вторник внешний фон слабо позитивен: закрывают вчерашнюю просадку американские фьючерсы и нефть, непонятно с чего упавшая на процент. Это сулит позитивное открытие российского рынка акций. Вот только желание зафиксировать прибыль будет все больше и больше нарастать, и пока непонятно, насколько хватит сил для продолжения восходящего движения", - обращает внимание в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.