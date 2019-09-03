Курс российской валюты в ближайшие дни будет определяться исключительно ситуацией на внешнем валютном рынке - Алор Брокер

"На российскую валюту давит постоянно укрепляющийся к основным мировым валютам доллар. Вот и во вторник с утра пара евро-доллар снижается на 0,3% и, похоже, нацелилась проверить на прочность отметку 1,09. Крепкий доллар, кстати, является одной из причин столь дешевой нефти. Среди внутренних факторов можно назвать ожидания снижения ставки Банка России в пятницу, но это уже практически полностью заложено в цену рубля. Поэтому курс российской валюты в ближайшие дни будет определяться исключительно ситуацией на внешнем валютном рынке. Во вторник не исключена возможность тестирования парой доллар-рубль отметки 67, пробитие которой откроет дорогу в район 69", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.