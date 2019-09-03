Вероятность теста парой доллар/рубль отметки 67 несколько возросла - Промсвязьбанк

"Первый торговый день сентября прошел для российской валюты скорее в нейтральном ключе - пара доллар/рубль продолжила консолидацию вблизи отметки 66,80. С точки зрения общего отношения инвесторов к группе валют развивающихся стран, продолжаем следить за китайским юанем, который продолжает плавное ослабление Пара доллар/юань обновила локальные максимумы, превысив отметку 7,18. Подобная конъюнктура может продолжать удерживать основную группу валют EM в напряжении. Из внутренних факторов отметим, что в среду Минфин РФ объявит объемы покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а в пятницу состоится заседание Банка России, на котором регулятор с большой долей вероятности снизит ключевую ставку еще на 25 пунктов. Подобный сценарий расцениваем как нейтральный для рубля и считаем, что в краткосрочной перспективе дальнейшая динамика будет зависеть в первую очередь от внешнего фона. Вероятность теста парой доллар/рубль отметки 67 несколько возросла, но в целом текущие уровни в рубле выглядят сбалансированными" - отмечает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.