Brent стабильна на уровне $58,62 за баррель

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно во вторник. Brent стабильна во вторник, WTI дешевеет.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно во вторник, японский рынок растет после падения по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры продолжают оценивать динамику торговых отношений США и Китая, и неспособность двух стран согласовать график будущих переговоров усиливает пессимизм инвесторов в отношении перспектив мировой экономики.

По данным Bloomberg, Вашингтон и Пекин пока так и не смогли согласовать условия возобновления переговоров. Источники агентства сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 0,1%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,3%, Shanghai Composite на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,25%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%.

Как сообщалось, 1 сентября в США вступили в силу новые пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, а также ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

"Рынки в целом стали легче приспосабливаться к новостям относительно отношений США и Китая, - отмечает аналитик Iwai Cosmo Securities в Осаке Шоиси Арисава. - На данный момент, пройдя через новое повышение пошлин США и Китаем, рынки исчерпал потенциал негатива".

"Мы видим некоторую активизацию покупателей на японском рынке акций, что приведет к корректировке перепроданного рынка", - говорит эксперт.

Котировки акций автопроизводителей и химических компаний Японии являются лидерами роста во вторник. Стоимость бумаг Toyota выросла на 0,9%, Subaru - на 2,9%, Shin-Etsu Chemical - на 1,6%.

В Гонконге дешевеют акции China Mobile (-0,8%), China Mengniu Dairy (-3,4%).

Brent стабильна во вторник, WTI дешевеет.

Трейдеры продолжают оценивать динамику торговых отношений США и Китая, и неспособность двух стран согласовать график будущих переговоров усиливает пессимизм инвесторов в отношении спроса на нефть.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $58,62 за баррель, что на $0,04 (0,07%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $58,66 за баррель, опустившись на $0,59 (1%).

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,26 (0,47%) - до $54,84 за баррель. В понедельник в США праздновался День труда, и биржа в Нью-Йорке работало только в электронном режиме. По итогам предыдущей основной сессии (30 августа) контракт упал в цене на $1,61 (2,84%), до $55,1 за баррель.

По данным Bloomberg, Вашингтон и Пекин пока так и не смогли согласовать условия возобновления переговоров. Источники агентства сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки.

Тем временем, опрос Bloomberg показал, что страны ОПЕК увеличили добычу нефти в августе впервые в этом году. Объем добычи, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, вырос на 0,7% по сравнению с июлем.

"Усугубляющаяся торговая война США и Китая оказывает понижательное давление на стоимость нефти, - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Вместе с данными об увеличении добычи ОПЕК - это "двойной удар" для рынка".