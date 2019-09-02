Рынок акций РФ вырос на Норникеле и нефтяниках, взлет Сургутнефтегаза на 12% стал рекордным с 2008г

Москва. 2 сентября. Рынок акций РФ в понедельник вырос по индексам за счет бумаг нефтяников и обновивших максимумы бумаг "Норникеля", взлет акций "Сургутнефтегаза" на 12% стал рекордным с ноября 2008 года; внешние площадки при этом подавали смешанные сигналы в отсутствие игроков из США - подросла фондовая Европа, но подешевела нефть.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2773,01 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1309,22 пункта (+1,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,6%.

Доллар просел до 66,75 рубля (-0,04 рубля).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" взлетели на 12,3% - до 30,825 рубля - максимум с конца мая 2017г; объем торгов составил 4,2 млрд рублей. "Префы" "Сургутнефтегаза" выросли на 4,8% - до 33,8 рубля, при объеме торгов 3,79 млрд рублей.

В минувшую пятницу обыкновенные бумаги компании подорожали на 3,4% на фоне известий, что "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) создал дочернюю структуру - ООО "Рион", которая заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами. Уставный капитал ООО составляет- 10 млн рублей.

Также выросли в понедельник акции "Норникеля" (+2,6%, до 16,5 тыс. рублей), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%).

Цена 3-месячных фьючерсов на никель на LME в понедельник выросла до $18,07 тыс. за тонну (+1%), максимум составил $18,85 тыс. - пик с 2014 года. Никель раллировал на новостях о более раннем введении Индонезией запрета на экспорт никелевой руды - начиная c 1 января 2020 года. В минувшую пятницу котировки взлетели на 9%, что стало сильнейшим подъемом за десятилетие.

Индонезия введет запрет на экспорт никелевой руды на 2 года раньше, чем было объявлено изначально (с января 2022 года - прим. ИФ), заявил журналистам в понедельник директор по развитию горнорудного сектора министерства энергетики и природных ресурсов Индонезии Бамбанг Гатот Арийоно.

Просели бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%).

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, но вырос китайский Shanghai Composite - на 1,3%, несмотря на вступление в силу в США нового раунда пошлин на товары, производимые в КНР), "плюсует" Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,1-1%), но проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,7%).

С воскресенья, 1 сентября, вступили в силу новые пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, а также ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

Поддержку китайскому рынку в понедельник оказали сигналы о том, что власти КНР будут наращивать меры поддержки экономики.

Китай "усилит контрциклическую корректировку экономики", говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госсовета КНР по итогам прошедшего в субботу заседания комитета по финансовой стабильности и развитию, возглавляемого заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ.

Власти страны, в частности, готовят меры стимулирования инвестиций и поддержки кредитования, отмечается в заявлении.

В выходные движение железнодорожных экспрессов в международный аэропорт в Гонконге было приостановлено в связи с тем, что сотни протестующих собрались в аэропорту. Субботние демонстрации переросли в ожесточенные столкновения активистов с полицией.

Нефть в понедельник продолжает сползать вниз после падения в пятницу на информации о менее существенном, чем ожидалось, сокращении добычи Россией; цена Brent опустилась на $0,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 30 августа.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $58,26 за баррель (-1,7% и -2,1% в пятницу), октябрьская цена WTI - $54,49 за баррель (-1,1% и -2,8% в пятницу). В августе Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 5,9%.

Как заявил в пятницу глава Минэнерго РФ Александр Новак, Россия в августе сократила добычу нефти относительно октября 2018 года меньше, чем планировала. Вместе с тем РФ будет стремиться к 100%-ному исполнению сделки ОПЕК+ в дальнейшем, заверил министр.

Согласно договоренностям ОПЕК+, Россия должна сократить добычу нефти относительно октября 2018 года на 228 тыс. баррелей в сутки, до 11,17 млн б/с, и сохранять этот уровень в течение действия соглашения. В мае-июле из-за остановки экспорта нефти по нефтепроводу "Дружба" Россия сократила добычу нефти до 11,1-11,14 млн б/с, перевыполнив сделку ОПЕК+ примерно на 30%. В августе Россия увеличила добычу нефти до 11,3 млн б/с, недовыполнив сделку на 56%.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация в США: в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина объявлена эвакуация из-за урагана "Дориан". Национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую, категорию по шкале Саффира-Симпсона, определив, таким образом, степень возможных разрушений от него как катастрофическую.

Как отмечает руководитель отдела управления акциями компании "Сбербанк управление активами" Евгений Линчик, согласно статистике EPFR Global, динамика инвестиций в Россию на прошлой неделе существенно улучшилась по сравнению с предыдущей: отток сократился с $445 млн до $108 млн. Глобальные фондовые рынки продолжают подъем в условиях смягчения торговой риторики между США и Китаем - несмотря на введение новых тарифов, обе стороны готовы к диалогу, что позитивно воспринимается инвесторами.

Оптимизм на глобальных рынках возобновился после заявления Китая о том, что он не будет незамедлительно предпринимать меры в ответ на запланированное повышение импортных пошлин США. Продолжается ралли никеля после заявлений правительства Индонезии о введении заградительных пошлин на экспорт руды из страны.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, в понедельник российский фондовый рынок продолжил волну восстановления на противоречивом внешнем фоне. В нефти преобладали продажи (цена Brent ушла ниже $59 за баррель), однако динамика внешних фондовых площадок способствовало покупкам российских акций. В отсутствие торгов в Штатах, где 2 сентября отмечают День Труда, основным ориентиром для игроков выступала подросшая Европа.

Еще в конце прошлой недели индекс МосБиржи смог пробить сопротивление 2730 пунктов, в понедельник индикатор преодолел предыдущий локальный максимум конца июня в районе 2750 пунктов, что сигнализирует об отмене коррекционного сценария, целью которого выступал диапазон 2550-2590 пунктов. Также это говорит в пользу полноценного возобновления роста. В текущий момент преградой на пути индекса МосБиржи к историческим максимумам является сопротивление, расположенное на уровне 2780 пунктов.

По словам ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ решил взять курс на рост в начале нового месяца. Внешняя ситуация также относительно позитивная, так как есть надежды на старт переговоров США и КНР по торговым вопросам. Бумаги "Норникеля" обновили исторические максимумы на фоне новостей из Индонезии, где намерены ввести ограничения на экспорт никельсодержащей руды уже с 1 января 2020 года, хотя ранее планировалось ввести ограничения с 2022 года. Производители драгоценных металлов находятся под давлением из-за роста ожиданий переговоров США и КНР по торговым вопросам, что частично смягчит удар по мировой экономике. Активность была довольно высокой, хотя в США и Канаде выходной, что часто приводит к падению объемов торгов.

Укреплению рубля мешает нефть, которая вновь подешевела. Кроме того, остается открытым вопрос по поводу действий ЦБ РФ на пятничном заседании совета директоров. С одной стороны, условия для снижения ставки присутствуют, хотя они не столь явные, как ранее. Инфляция по итогам августа может остаться на уровне 4,6%. С другой стороны, ситуация на внешних рынках не располагает к тому, чтобы отечественный регулятор подрывал привлекательность ОФЗ снижением ставки. Конечно, ОФЗ сохранят свою положительную реальную доходность, но при тенденциях бегства капитала из риска лишние 25 базисных пунктов могут стоить стабильности на валютном рынке.

Европейские индексы выросли, игнорируя факт вступления в силу взаимных тарифов США и Китая. В Великобритании продолжается тяжба по поводу выхода из Евросоюза: лейбористы обещали опубликовать свой законодательный план по предотвращению выхода без соглашения, однако консерваторы намекают, что могут обойтись без подобных инициатив.

Как отмечают аналитики Альфа-банка, никаких крупных перемен в торговой войне США-КНР пока не ожидается, а за выходные не произошло и ухудшений в отношениях, что сыграло на руку "быкам" (введение новых пошлин рынки уже учли ранее). Цены на никель продолжили рост после решения правительства Индонезии ввести ранний запрет на экспорт никелевых руд (под запрет с конца декабря подпадают руды с содержанием никеля ниже 1,7%). Запрет создает заметный дефицит никелевой руды для производства никелевого чугуна в Китае.

Китай увеличил производство нержавеющей стали в июле на 18,7% к июню, китайский импорт никеля в первом полугодии подскочил на 43%, тогда как при производстве никеля в Китае, главным образом, используют технологию никельсодержащего чугуна. В Китае наблюдается дефицит запасов никелевой руды, на этом фоне цены на никель могут подняться к $20 тыс. за тонну, так как китайские производители никельсодержащего чугуна начали создавать запасы никелевой руды в преддверии ввода запрета на импорт, отмечают эксперты Альфа-банка.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на прошедших выходных США объявили о вводе очередных 15%-ных пошлин на китайские товары, что стало очередным витком в торговой войне. Ураган "Дориан" на данный момент не смог оказать должной поддержки нефтяным котировкам, в то время как на рынке сохраняются опасения в отношении избыточного предложения и недостаточного спроса (Россия в пятницу заявила о недовыполнении квот по сокращению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+).

Техническая картина по рублевому и долларовому индексам РФ в начале сентября складывается умеренно позитивной. Индикатору МосБиржи удалось отвоевать среднесрочное сопротивление 2675 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что говорит о неплохих шансах возвращения к историческому максимуму, в район 2850 пунктов. Индекс РТС достиг рубежа 1300 пунктов, закрепление выше которого открывает дорогу в район 1400 пунктов. На этой неделе, помимо новостей с торгового фронта, особый интерес представляют ключевой отчет по рынку труда США и заседание ЦБ РФ (оба события назначены на пятницу).

По оценке аналитика УК "Альфа-Капитал" Дарьи Желанновой, отмечавшийся рост спроса на российские акций в конце августа перетек в сентябрь - не исключено возвращение на рынок денег, ранее выплаченных компаниями в виде дивидендов. Также возможно восстановление интереса к российским активам после того, как стал понятен очень ограниченный эффект новых санкций по "делу Скрипалей".

Даже с учетом того, что российский рынок за последние годы показывает одни из лучших результатов среди значимых рынков акций, его оценка по мультипликаторам, дивидендной доходности и уровню макроэкономических рисков остается низкой, что сохраняет за ним большой потенциал продолжения роста котировок, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+9,6%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+8,9%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+8,2%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+5%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+4,4%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+3,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,6%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,6%), акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,976 млрд рублей (из них 8,812 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 8,711 млрд рублей - на "Северсталь" (MOEX: CHMF)).