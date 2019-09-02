Рубль чуть укрепляется к доллару и евро в понедельник вечером на фоне стабильной внешней конъюнктуры

Москва. 2 сентября. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне относительно стабильной ситуации на мировых рынках капитала. При этом активность торгов валютами на бирже невысокая из-за выходного дня в США (День труда).

Курс доллара США составил 66,77 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,23 руб./EUR1, подешевев на 11,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 6,4 копейки - до 69,68 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление валютного курса рубля к доллару и евро 2 сентября вечером связано прежде всего со стабильной ситуацией на мировых рынках капитала. Так, китайский рынок акций заметно вырос в понедельник, несмотря на вступление в силу в США нового раунда пошлин на товары, производимые в КНР. Поддержку китайскому рынку оказали сигналы о том, что власти КНР будут наращивать меры поддержки экономики. Китай "усилит контрциклическую корректировку экономики", говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госсовета КНР по итогам прошедшего в субботу заседания комитета по финансовой стабильности и развитию, возглавляемого заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ. Власти страны, в частности, готовят меры стимулирования инвестиций и поддержки кредитования, отмечается в заявлении.

Европейские фондовые индексы также демонстрируют рост в пределах 0,1-1%, российский рынок акций прибавил по итогам торгов 2 сентября 1,2%.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в понедельник после того, как на минувших выходных вступили в силу взаимные пошлины на импорт между США и Китаем. 1 сентября вступили в силу новые пошлины на импорт китайских товаров в Штаты на сумму порядка $110 млрд в год и ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции. При этом китайские пошлины впервые охватывают поставки американской нефти. Вместе с тем президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что новый раунд переговоров между представителями двух стран состоится в сентябре в Вашингтоне, как и планировалось. Однако мало у кого есть надежда, что переговоры завершатся подписанием торгового соглашения и положат конец торговому конфликту. На этом фоне ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 1,32% - до $58,47 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени уменьшилась на 0,74%, до $54,69 за баррель.

"Сегодня торги на внутреннем валютном рынке проходят относительно спокойно на фоне пониженной активности из-за выходного дня в США. При этом на горизонте ближайшей недели, скорее всего, мы увидим дальнейший рост курса доллара против рубля, который наметился в конце августа. Основным негативным для нацвалюты внешним фактором остается торговое противостояние между США и Китаем. Кроме того, мы видим, что по итогам августа чистый спрос на валюту вырос более чем на 40%. На ближайший месяц ориентиром для "американца" станет отметка 67,5 руб./$1, а на конец года рубль вполне может подешеветь до 70 руб./$1. Здесь свою негативную роль может оказать и прогнозируемое падение нефти. На это, в частности, указывают последние заявления со стороны ОПЕК о том, что картель может увеличить добычу; плюс Россия в рамках соглашения ОПЕК+ выполнила в августе план по сокращению добычи менее чем на 50%, что также является тревожным сигналом для нефтяного рынка. И наконец, сегодня глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил о том, что Россия готова к ценам на нефть в $40 за баррель", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке персональный брокер ИФК "Солид" Евгений Маришин.

"На валютной секции "Московской биржи" рубль продемонстрировал небольшое укрепление по отношению к основным валютам на фоне низкой активности игроков. Уже несколько сессий ситуация на графике пары "доллар-рубль" не меняется - наблюдается консолидация под сильным сопротивлением, расположенным на уровне 67 руб./$1. Отметим, что для пробоя этой отметки долларовым "быкам" может понадобиться существенный повод. При этом важным фактором низкой активности на валютной секции в рамках сегодняшних торгов стало отсутствие торгов в Соединенных Штатах. Вполне возможно, что уже завтра ближе к вечеру мы увидим рост объемов и волатильности на валютном рынке", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

По словам главного экономиста Нордеа банка Татьяны Евдокимовой, рубль начал неделю относительно спокойно, несмотря на эскалацию торговых противоречий между США и Китаем. Тем не менее, с очередным витком торговой войны весьма вероятным сценарием в рамках недели является тестирование отметки 67 руб./$1. Внешний фон для рубля не создает предпосылок для устойчивого укрепления российской валюты. В рамках недели к важным внутренним событиям можно отнести публикацию в среду данных об объеме покупок иностранной валюты Минфином в сентябре и в пятницу решение по ставке Банка России. Оба события нейтральны для динамики рубля, которая сейчас преимущественно определяется внешним фоном

В свою очередь инвестиционный консультант компании "Финам" Расим Бикташев отмечает, что в пятницу состоится заседание ЦБ РФ. Консенсус-прогноз сводится к тому, что регулятор снизит ставку до 7% годовых, что ослабит позиции рубля относительно ведущих мировых валют. При этом в текущей ситуации сложно разглядеть позитивные перспективы для нацвалюты, особенно учитывая финансовые проблемы в Аргентине и возможное распространение кризиса на другие страны с развивающейся экономикой.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 3 сентября на 13,38 копейки, до 66,6235 руб./$1, и снизил курс евро на 21,21 копейки, до 73,1726 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника вырос на 14,96 копейки по отношению к 30 августа и составил 66,6825 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 275,893 млн. Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" на "Московской бирже" не проводились в связи с выходным днем в США.

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 16,49 копейки по отношению к пятнице, до 73,1443 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 20,32 копейки - до 73,159 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR442,112 млн, из которых EUR153,039 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR289,073 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на семидневный срок остались на уровне 7,38% и 7,40% годовых соответственно. Процентные ставки на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев также не изменилась по сравнению с предыдущим днем, составив 7,47%, 7,58% и 7,60% годовых соответственно.