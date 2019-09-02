Цены евробондов РФ в понедельник подрастают благодаря позитивному внешнему фону

Москва. 2 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно подрастают благодаря позитивным сигналам с мировых рынков капитала; при этом активность торгов на рынке невысокая из-за выходного дня в США (День труда). Суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств (US Treasuries) немного сузились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 30 августа на 4 базисных пункта и составила 113,13% от номинала, что соответствует доходности 2,815% годовых (снижение на 1 базисный пункт). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1 пункт и составил 135 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 30 августа на 41 базисный пункт - до 128,32% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисногопункта - до 4,025% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 36 базисных пунктов - до 124,08% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,995% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 25 базисных пунктов - до 109,7% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 3,14% годовых), с погашением в 2023 году - на 20 базисных пунктов, до 109,67% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 2,35% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 40 базисных пунктов - до 119,52% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,07% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 18 базисных пунктов, до 106,75% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,26% годовых).

"Сегодня активность торгов в секторе российских еврооблигаций в целом невысокая из-за выходного дня в США. Тем не менее, котировки большинства выпусков отечественных евробондов демонстрируют некоторый рост, отыгрывая ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. В свою очередь, формированию таких ожиданий способствуют новости об очередном витке торгового противостояния между США и Китаем. В частности, с 1 сентября в США вступили в действие новые пошлины на китайские товары, о чем было объявлено в конце августа. При этом инвесторы надеются, что ФРС для поддержания экономического роста будет вынуждена пойти на дальнейшее снижение процентных ставок. Со стороны Китая также были соответствующие заявления о том, что правительство будет поддерживать экономику в ответ на введение США новых пошлин на китайские товары. Все это в совокупности стимулирует спрос глобальных инвесторов на облигации развивающихся стран, в том числе и России", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.