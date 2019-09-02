Конфликт вокруг Brexit разрастается, британский фунт в понедельник ослаб на 0,7% - Альфа-банк

В центре внимания инвесторов на этой неделе будут любые новости по выходу Великобритании из ЕС; эта неделя станет определяющей для Brexit, отмечается в обзоре Альфа-банка.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил ее величество королеву Елизавету II приостановить работу парламента на 5 недель с 12 сентября по 14 октября, чтобы помешать парламентариям блокировать решение о Brexit без заключения сделки до 31 октября, когда истекает срок по Brexit.

"Таким образом, парламент приостановит работу на 5 недель – с 12 сентября по 14 октября, - подчеркивают аналитики Альфа-банка. - Завтра члены парламента возвращаются после своих отпусков; Борис Джонсон пригрозил парламентариям лишить их права представления своей партии в палате общин и избираться от нее, если они будут препятствовать Brexit, проголосовав против выхода из ЕС без заключения сделки. Эта угроза – ответ на подготовку парламентариями законодательства по предотвращению выхода без заключения сделки. Этот шаг ликвидирует и без того незначительный перевес Бориса Джонсона и усложнит его положение на посту премьер-министра. Тем не менее, в этом случае, чтобы выйти из тупика, г-н Джонсон может назначить выборы".

В случае выборов консерваторы, как ожидается, увеличат свое большинство. По мнению бывшего премьер-министра Тони Блэра, выборы будут представлены как выбор между Борисом Джонсоном, который обеспечит Brexit и популистскую программу консервативной партии и передачей страны, экономики и ее безопасности Джереми Корбину и его небольшой группе последователей из крайне левой партии. Британский фунт сегодня ослаб на 0,7% до 1,2077 фунтов за доллар, так как увеличились шансы на Brexit без заключения сделки, отмечают эксперты Альфа-банка.