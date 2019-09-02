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02 сентября 2019 года 18:55
Акции ряда крупнейших компаний РФ, в том числе сырьевых игроков, на текущей неделе могут показать сильный рост - Альфа-банк
"На этой неделе акции крупнейших российских компаний, в том числе сырьевых игроков, таких как ROSN, LKOD, GAZP, MNOD могут показать сильный рост, говорится в обзоре Альфа-банка. "SBER и VTB могут отставать от рынка на фоне ожиданий понижения ставки и возможного ослабления рубля на этой неделе. Акции MNOD могут получить дополнительную поддержку от роста цен на никель на фоне решения правительства Индонезии ввести запрет на экспорт никеля. Ралли акций MNOD – позитивный сигнал для бумаг RUAL. При благоприятном сценарии на рынке мы ожидаем, что инвесторы будут фиксировать прибыль в акциях золотодобывающих компаний (PLZL и POLY). Внимание покупателей привлекут и бумаги FIVE и MTS", - прогнозируют аналитики Альфа-банка.
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Компании упоминаемые в новости: Лента ООО
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03 сентября 2019 года 10:23
Рубль утром слегка снижается к доллару, но укрепляется к евро на фоне пытающейся стабилизироваться нефти
Москва. 3 сентября. Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" во вторник утром, рубль практически не изменился по отношению к бивалютной корзине на фоне пытающейся стабилизироваться нефти. читать дальше
.03 сентября 2019 года 10:16
Нефтяные котировки с начала недели остаются слабыми на фоне новых свидетельств замедления глобальной экономики, что бросает тень на перспективы спроса на топливо, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Фьючерсы на Brent и WTI снизились в понедельник, причем спред... читать дальше
.03 сентября 2019 года 10:03
"Рубль незначительно укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль остается выше поддержки 66,50, но все еще не решается на преодоление 67 руб. Пара евро/рубль опустилась ниже поддержки 73,40 руб., при неспособности отвоевать которую может стремиться к 72,50-73 руб. Утром во вторник рубль... читать дальше
.03 сентября 2019 года 09:55
Российский рынок акций в понедельник вырос на 1,2%, пробив сопротивление 2760 пунктов. По мнению аналитиков, во вторник при нейтральном внешнем фоне участники торгов будут стремиться зафиксировать прибыть. читать дальше
.03 сентября 2019 года 09:53
Отечественный фондовый рынок во вторник откроется на отрицательной территории - снижение составит 0,5%, сообщается в обзоре ИК "Атон". читать дальше
.03 сентября 2019 года 09:47
Москва. 3 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.03 сентября 2019 года 09:44
"Российский рынок в понедельник смог продемонстрировать восходящую динамику, что было поддержано ростом "голубых фишек". Учитывая тот факт, что на утро вторника настроения на рынках скорее умеренно негативные, стоит ожидать проторговку индексом МосБиржи диапазона 2760-2800 пунктов. Сопротивлением... читать дальше
.03 сентября 2019 года 09:38
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно во вторник. Brent стабильна во вторник, WTI дешевеет. читать дальше
.03 сентября 2019 года 09:27
После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,3%, вблизи отметки 2765 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2780, 2790 пунктов. После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей... читать дальше
.03 сентября 2019 года 09:18
"Российский рынок акций в понедельник, когда фондовая Америка не торговалась из-за празднования Дня труда, вырос на 1,2%, пробив сопротивление 2760 пунктов. Теперь рынку вроде бы открыта дорога на исторические максимумы, но хватит ли для продолжения подъема сил - большой вопрос. Во вторник внешний... читать дальше
.03 сентября 2019 года 09:09
Курс российской валюты в ближайшие дни будет определяться исключительно ситуацией на внешнем валютном рынке - Алор Брокер
"На российскую валюту давит постоянно укрепляющийся к основным мировым валютам доллар. Вот и во вторник с утра пара евро-доллар снижается на 0,3% и, похоже, нацелилась проверить на прочность отметку 1,09. Крепкий доллар, кстати, является одной из причин столь дешевой нефти. Среди внутренних... читать дальше
.03 сентября 2019 года 09:00
"Первый торговый день сентября прошел для российской валюты скорее в нейтральном ключе - пара доллар/рубль продолжила консолидацию вблизи отметки 66,80. С точки зрения общего отношения инвесторов к группе валют развивающихся стран, продолжаем следить за китайским юанем, который продолжает плавное... читать дальше
.02 сентября 2019 года 19:42
Москва. 2 сентября. Рынок акций РФ в понедельник вырос по индексам за счет бумаг нефтяников и обновивших максимумы бумаг "Норникеля", взлет акций "Сургутнефтегаза" на 12% стал рекордным с ноября 2008 года; внешние площадки при этом подавали смешанные сигналы в отсутствие игроков из США - подросла фондовая Европа, но подешевела нефть. читать дальше
.02 сентября 2019 года 19:40
Рубль чуть укрепляется к доллару и евро в понедельник вечером на фоне стабильной внешней конъюнктуры
Москва. 2 сентября. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне относительно стабильной ситуации на мировых рынках капитала. При этом активность торгов валютами на бирже невысокая из-за выходного дня в США (День труда). читать дальше
.02 сентября 2019 года 19:25
В центре внимания инвесторов на этой неделе будут любые новости по выходу Великобритании из ЕС; эта неделя станет определяющей для Brexit, отмечается в обзоре Альфа-банка. На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил ее величество королеву Елизавету II приостановить... читать дальше
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