Для рублевого долгового рынка наибольший интерес представляет заседание Банка России, которое состоится 6 сентября - Sberbank Asset Management

На рублевом долговом рынке наблюдался умеренный рост котировок на фоне дальнейшего замедления инфляции (которая, по недельным данным, составляет 4,2-4,3% год к году) и ожидания снижения ключевой ставки Банком России уже в эту пятницу, сообщается в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина. Кривая доходностей ОФЗ снизилась на 7-25 б.п. Индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи прибавили за неделю 0,6% и 0,3% соответственно.

В сентябре вопрос торговых противоречий между США и Китаем, по мнению эксперта, останется в фокусе внимания инвесторов, что окажет заметное влияние на аппетит к риску в глобальном масштабе. Также в преддверии заседания ФРС США (18 сентября) настроения инвесторов будут главным образом определяться статданными по ключевым экономикам.

"Для рублевого долгового рынка наибольший интерес представляет заседание Банка России, которое состоится 6 сентября. Учитывая фактическое замедление инфляции, прошедшее с момента предыдущего заседания, а также принимая во внимание снижение инфляционных ожиданий населения (до 9,1% на конец августа с 9,4% в конце июля), ЦБ РФ, вероятно, снизит ключевую ставку и смягчит риторику в пресс-релизе по итогам заседания", - заключает Ренат Малин.