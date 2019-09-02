Рубль слегка укрепляется к доллару и евро в понедельник днем на фоне стабильной внешней конъюнктуры

Москва. 2 сентября. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне относительно стабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. При этом активность торгов валютами на бирже невысокая из-за выходного дня в США (День труда).

Курс доллара США составил 66,785 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 0,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,245 руб./EUR1, подешевев на 10,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 4,9 копейки - до 69,69 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 3 сентября на 13,38 копейки, до 66,6235 руб./$1, и снизил курс евро на 21,21 копейки, до 73,1726 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление валютного курса рубля к доллару и евро 2 сентября днем связано прежде всего со стабильной ситуацией на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Так, китайский рынок акций заметно вырос в понедельник, несмотря на вступление в силу в США нового раунда пошлин на товары, производимые в КНР. Поддержку китайскому рынку оказали сигналы о том, что власти КНР будут наращивать меры поддержки экономики. Китай "усилит контрциклическую корректировку экономики", говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госсовета КНР по итогам прошедшего в субботу заседания комитета по финансовой стабильности и развитию, возглавляемого заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ. Власти страны, в частности, готовят меры стимулирования инвестиций и поддержки кредитования, отмечается в заявлении.

Европейские фондовые индексы также демонстрируют рост в пределах 0,3-1,2%, российский рынок акций прибавляет к середине дня в среднем 1,1%.

В свою очередь нефть эталонных марок демонстрирует слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов в понедельник после падения по итогам августа. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели всего на 0,24% - до $59,11 за баррель. При этом стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени увеличилась на 0,02%, до $55,11 за баррель.

Для мировой экономики главным негативным фактором стала торговая война между США и Китаем. В частности, 1 сентября вступили в силу новые пошлины на импорт китайских товаров в Штаты на сумму порядка $110 млрд в год и ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции, включая нефть. Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что новый раунд переговоров между представителями двух стран состоится в сентябре в Вашингтоне, как и планировалось. Однако мало у кого есть надежда, что переговоры завершатся подписанием торгового соглашения и положат конец торговому конфликту.

По словам главного экономиста Нордеа банка Татьяны Евдокимовой, рубль начал неделю относительно спокойно, несмотря на эскалацию торговых противоречий между США и Китаем. Тем не менее, с очередным витком торговой войны весьма вероятным сценарием в рамках недели является тестирование отметки 67 руб./$1. Внешний фон для рубля не создает предпосылок для устойчивого укрепления российской валюты. В рамках недели к важным внутренним событиям можно отнести публикацию в среду данных об объеме покупок иностранной валюты Минфином в сентябре и в пятницу решение по ставке Банка России. Оба события нейтральны для динамики рубля, которая сейчас преимущественно определяется внешним фоном

"Рубль так и не отыграл в полной мере общемировой позитив прошлой недели. И виной этому является продолжающийся тренд роста доллара к основным мировым валютам. Так, пара "евро-доллар" ушла под отметку $1,1 за евро и, похоже, намерена там закрепиться. Сопротивлением обесцениванию рубля по-прежнему выступает отметка 67 руб./$1. Пока нет поводов для ее пробития", - считает аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

В свою очередь инвестиционный консультант компании "Финам" Расим Бикташев отмечает, что в пятницу состоится заседание ЦБ РФ. Консенсус-прогноз сводится к тому, что регулятор снизит ставку до 7% годовых, что ослабит позиции рубля относительно ведущих мировых валют. При этом в текущей ситуации сложно разглядеть позитивные перспективы для нацвалюты, особенно учитывая финансовые проблемы в Аргентине и возможное распространение кризиса на другие страны с развивающейся экономикой.

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на семидневный срок остались на уровне 7,38% и 7,40% годовых соответственно. Процентные ставки на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев также не изменилась по сравнению с предыдущим днем, составив 7,47%, 7,58% и 7,60% годовых соответственно.