Полагаем, что в эту пятницу ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 25 б.п. - Райффайзенбанк

В эту пятницу состоится заседание ЦБ, на котором регулятор снизит ключевую ставку на 25 б.п., говорится в обзоре Райффайзенбанка. В июле регулятор уже обещал продолжить смягчение на одном из ближайших заседаний, и текущие условия не мешают сделать это уже сейчас. "Хотя с прошлого заседания «градус напряженности» внешнего фона повысился, что вылилось в ослабление рубля к доллару на 3,5% за месяц, в целом это ухудшение не должно стать большим «камнем преткновения» для ЦБ, - отмечает аналитик банка Станислав Мурашов. - Дополнительным сильным аргументом в пользу снижения ставки выступает уверенное движение дезинфляции в сторону 4% к концу этого года".

При этом, как полагает эксперт Райффайзенбанка, уровень ставки, к которой ЦБ планирует прийти в 2020 г., не изменился: "Мы по-прежнему считаем, что ее снижение ниже 6,5% маловероятно. Ведь, несмотря на низкую инфляцию, слабый внутренний спрос и отсутствие разовых негативных факторов, внешние риски в среднесрочной перспективе остаются существенными (торговые споры США и Китая, скорее, будут углубляться, вероятность рецессии в США достаточно высока). Кроме того, эффект от бюджетных стимулов внутри страны (прежде всего, от трат ФНБ, которые, по-видимому, случатся уже в следующем году), будет сдерживать более активное смягчение политики ЦБ".

На взгляд аналитика Райффайзенбанка, сценарий, в котором при наличии внешних рисков ЦБ все же придется снижать ставку ниже 6,5% в 2020 г., связан с устойчивым закреплением инфляции заметно ниже 4% (3-3,5% на горизонте более полугода) в 2020 г. "Впрочем, мы считаем такой сценарий маловероятным: пока, несмотря на дезинфляцию годовых темпов, аннуализированная месячная динамика находится вблизи 4% и не показывает признаков существенного замедления. Кроме того, в сценарии усиления внешних рисков не удастся избежать ослабления рубля (которое, хоть и не повлияет на инфляцию значительно, точно выведет ее в зону 4%)", - заключает Станислав Мурашов.