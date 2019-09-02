Polymetal может быть включен в FTSE-100 по итогам сентябрьского пересмотра - "ВТБ Капитал"

FTSE может переместить акции Polymetal (MOEX: POLY) из FTSE-250 в FTSE-100 по итогам квартального пересмотра индекса FTSE UK, результаты которого будут объявлены 4 сентября 2019 года после закрытия торгов (в ночь на 5 сентября по московскому времени - прим. ИФ), говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций РФ Ильи Питерского.

По оценкам эксперта, если это произойдет, потенциальный пассивный приток капитала в акции Polymetal составит около $70 млн (2,5х от совокупного среднедневного объема торгов за месяц этими бумагами в Лондоне и Москве).