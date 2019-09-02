Нефть: дальнейший тренд пока не определен - БКС Глобал Маркетс

"Торги августа показали, что у цен на нефть есть сильная поддержка на уровнях около $58/барр. Причем чисто фундаментальные факторы (спрос, предложение) для цены играют скорее второстепенную роль: в сложившейся ситуации цены на сырье сильнее реагируют на перипетии торговой войны. Иными словами, для рынка большее значение имеет степень вероятности глобальной рецессии, вызванной торговыми конфликтами, а не текущие прогнозы добычи и спроса. Улучшение настроений инвесторов вслед за некоторым смягчением позиции КНР в конце прошедшей недели привело к укреплению цены на нефть; росту также способствовало большее, чем ожидал рынок, падение запасов нефти в США и приближение сезона ураганов", - отмечается в аналитическом обзоре БКС Глобал Маркетс.