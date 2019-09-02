Сталь и железная руда могут подешеветь в отсутствие стимула в Китае - Julius Baer

После недавней распродажи на рынке железной руды и стали цены приблизились к фундаментально обоснованным уровням. Однако в средне- и долгосрочной перспективе есть риск дальнейшего снижения котировок из-за сохранения большого объема предложения, говорится в комментарии руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстена Менке.

Опубликованные в прошедшие выходные данные по опережающим индикаторам в китайской экономике показали неутешительную динамику. Сохраняющиеся в КНР проблемы, по мнению эксперта, снова заставляют рынки ждать от властей программу поддержки инфраструктурных проектов. Как обычно, это отражается в котировках железной руды и стали, цены на которые прибавляли в понедельник утром 4,5% и 2% соответственно.

До сих пор власти Китая неохотно шли на поддержку экономики через стимулирование традиционных секторов и инфраструктурных проектов, которые обеспечивают значительную часть спроса на металлы,указывает Карстен Менке. Причина этого заключается в том, что данные меры могут привести к ухудшению финансовых условий и спровоцировать долговые проблемы после успешного снижения закредитованности экономики в прошлые годы.

"Мы ожидаем изменение политики правительства и активное наращивание инвестиций в инфраструктуру только в случае еще более сильного замедления ВВП. На этом фоне мы по-прежнему отмечаем ухудшение перспектив спроса на сталь в Китае, что будет приводить к снижению потребления железной руды со стороны перерабатывающих предприятий, тогда как предложение продолжит восстанавливаться. Экспорт железной руды из Бразилии вновь увеличился в конце августа и несколько превысил уровни прошлого года, хотя некоторые перебои с поставками после аварии на дамбе в начале 2019 года продолжаются. Тем временем отгрузки сырья из Австралии устойчиво держатся выше уровней прошлого года после небольших перебоев, вызванных погодными условиями", - отмечает специалист Julius Baer.