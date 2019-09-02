Рынок акций РФ поднялся к 1300 по индексу РТС на обновляющих максимумы бумагах Норникеля

Москва. 2 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник в целом консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов (растет фондовая Европа, проседает нефть); раллирующие к новым вершинам акции "Норникеля" на фоне роста никеля подталкивают вверх индексы МосБиржи и РТС.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2748,29 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1299,44 пункта (+0,5%, максимум сессии - 1301,67 пункта); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,2%.

Доллар просел до 66,64 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали акции "Норникеля" (+2,7%, до 16,522 тыс. рублей), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,1% и +1,2% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5% и +1,4% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Мосбиржи" (+0,4%).

Цена 3-месячных фьючерсов на никель на LME в понедельник подскочила до $18790 за тонну (+5%) - максимума с лета 2014 года. Никель раллирует на новостях о более раннем введении Индонезией запрета на экспорт никелевой руды - начиная c 1 января 2020 года. В минувшую пятницу котировки взлетели на 9%, что стало сильнейшим подъемом за десятилетие.

Индонезия введет запрет на экспорт никелевой руды на 2 года раньше, чем было объявлено изначально (с января 2022 года - прим. ИФ), заявил журналистам в понедельник директор по развитию горнорудного сектора министерства энергетики и природных ресурсов Индонезии Бамбанг Гатот Арийоно.

Просели бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1% и -0,2% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,3%).

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, но вырос китайский Shanghai Composite - на 1,3%, несмотря на вступление в силу в США нового раунда пошлин на товары, производимые в КНР), "плюсует" Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,1-0,6%), но проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,2%).

С воскресенья, 1 сентября, вступили в силу новые пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, а также ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

Поддержку китайскому рынку в понедельник оказали сигналы о том, что власти КНР будут наращивать меры поддержки экономики.

Китай "усилит контрциклическую корректировку экономики", говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госсовета КНР по итогам прошедшего в субботу заседания комитета по финансовой стабильности и развитию, возглавляемого заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ.

Власти страны, в частности, готовят меры стимулирования инвестиций и поддержки кредитования, отмечается в заявлении.

В выходные движение железнодорожных экспрессов в международный аэропорт в Гонконге было приостановлено в связи с тем, что сотни протестующих собрались в аэропорту. Субботние демонстрации переросли в ожесточенные столкновения активистов с полицией.

Нефть в понедельник умеренно дешевеет после падения в пятницу на информации о менее существенном, чем ожидалось, сокращении добычи Россией; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 30 августа.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $59,04 за баррель (-0,4% и -2,1% в пятницу), октябрьская цена WTI - $55,01 за баррель (-0,2% и -2,8% в пятницу). В августе нефть Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 5,9%.

Как заявил в пятницу глава Минэнерго РФ Александр Новак, Россия в августе сократит добычу нефти относительно октября 2018 года меньше, чем планировала. Вместе с тем РФ будет стремиться к 100%-ному исполнению сделки ОПЕК+ в дальнейшем, заверил министр.

Согласно договоренностям ОПЕК+, Россия должна сократить добычу нефти относительно октября 2018 года на 228 тыс. баррелей в сутки, до 11,17 млн б/с, и сохранять этот уровень в течение действия соглашения. В мае-июле из-за остановки экспорта нефти по нефтепроводу "Дружба" Россия сократила добычу нефти до 11,1-11,14 млн б/с, перевыполнив сделку ОПЕК+ примерно на 30%. В августе Россия увеличила добычу нефти до 11,3 млн б/с, недовыполнив сделку на 56%.

Отсутствие продвижения переговоров США и Китая оказывает давление на нефтяной рынок. В центре внимания трейдеров также остается ситуация в США: в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина объявлена эвакуация из-за урагана "Дориан".

Национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую, категорию по шкале Саффира-Симпсона, определив, таким образом, степень возможных разрушений от него как катастрофическую.

Как отмечают аналитики ИК "Атон", фаворитом рынка с конца прошлой недели остаются акции "Норникеля", дорожающие на фоне взлета никеля после того, как Индонезия объявила о более раннем запрете на экспорт руды.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, у индекса МосБиржи сопротивление находится на отметке 2760 пунктов, локомотивом подъема выступают акции "Норникеля" на фоне роста цен на никель и палладий, а также ожиданий полугодовых дивидендов.

Но в целом внешний фон выглядит не оптимистичным, фондовая Азия просела, не торопится отскакивать вверх Brent, которая в пятницу уходила под отметку $59 за баррель, несмотря на статистику Baker Hughes о сокращении числа активных буровых установок в Штатах на 12 штук (неделей ранее показатель также упал - на 16 единиц). Пока игнорируется и подходящий к побережьям США мощный ураган "Дориан". Однако рано или поздно эти факторы, особенно снижение добывающих мощностей, должны вылиться в рост котировок.

Торги в понедельник пройдут без фондовой Америки, где празднуется День труда. Поэтому активность на зарубежных площадках будет невысокой, а их динамика - не очень индикативной. На таком фоне многие трейдеры предпочтут зафиксировать прибыль прошлой недели, хотя сильных распродаж не ожидаем: индекс МосБиржи вряд ли спустится ниже локальной поддержки 2720 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на прошедших выходных США объявили о вводе очередных 15%-ных пошлин на китайские товары, что стало очередным витком в торговой войне. Ураган "Дориан" на данный момент не смог оказать должной поддержки нефтяным котировкам, в то время как на рынке сохраняются опасения в отношении избыточного предложения и недостаточного спроса (Россия в пятницу заявила о недовыполнении квот по сокращению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+).

Индекс МосБиржи поднялся к максимуму с конца июля - 2750 пунктам, закрепившись выше среднесрочного сопротивления 2670 пунктов. Долларовый РТС протестировал рубеж 1300 пунктов. Ближайшими поддержками для индексов выступают уровни 2710 пунктов и 1275 пунктов соответственно. Краткосрочный настрой рынка РФ сместился в сторону позитивного, что может спровоцировать возвращение "бычьих" настроений в течение дня при улучшении внешнего фона. Выходной на биржах США, вероятно, снизит торговую активность ближе к концу сессии. На этой неделе, помимо новостей с торгового фронта, особый интерес представляют ключевой отчет по рынку труда США и заседание ЦБ РФ (оба события назначены на пятницу).

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, индекс МосБиржи будет консолидироваться в верхней половине диапазона 2700-2750 пунктов.

В начале недели аппетит к риску на глобальных рынках не выражен. Вопрос торгового конфликта США и КНР остается на повестке дня - с 1 сентября вступили в силу новые торговые пошлины на импорт китайских товаров со стороны США на сумму $125 млрд. С одной стороны, объем товаров, подпадающих под новые пошлины, сравнительно невысок, чтобы оказывать значительное влияние на экономику двух стран, однако в то же время можно воспринимать текущую ситуацию как подтверждение того, насколько далеки стороны от достижения компромисса. Что касается нового раунда торговых переговоров, то пока никакой конкретной информации сторонами представлено не было.

Текущая неделя на глобальных рынках будет также интересна публикацией огромного блока макроэкономической статистики. Совокупно статистика текущей недели станет последним блоком значимых данных, публикуемых в преддверии сентябрьского заседания Федрезерва США.

За последние три торговых дня индекс МосБиржи прибавил около 100 пунктов, отчасти на фоне локального улучшения настроений на глобальных рынках во второй половине прошлой недели, отчасти на фоне публикации неплохих в сравнении с ожиданиями корпоративных отчетов в ряде "фишек" (прежде всего "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "ЛУКОЙЛа"). В понедельник ожидается консолидация индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2700-2750 пунктов, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+7,6%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+3,7%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+3,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-3,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,4%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,851 млрд рублей (из них 2,24 млрд рублей пришлось на акции "Северстали" и 2,194 млрд рублей - на бумаги "Норникеля").