Рынки "танцуют под дудку" торговой войны - БКС Глобал Маркетс

"Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в воскресенье (вполне ожидаемо), доказав, что оптимизм прошлой недели был безосновательным. И, действительно, геополитические риски сохраняются: кризис в Гонконге разрастается, а сценарий выхода Великобритании из ЕС без сделки становится все реальнее. Хотя котировки Brent продолжат реагировать на новостной поток вокруг торговых переговоров, в начале недели возможна просадка из-за урагана "Дориан". Тем не менее, практика показывает, что настроения могут измениться на противоположные в момент, достаточно одного твита. Таким образом, оптимизм в лучшем случае будет неустойчивым, и инвесторы будут искать весомые факторы поддержки: на этой неделе в центре внимания окажутся индексы PMI США (3 сентября), а также комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла после выхода отчета о рынке труда за август в пятницу", - отмечается в комментарии аналитиков БКС Глобал Маркетс.