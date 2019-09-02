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Главная / Мнения аналитиков / Рынки "танцуют под дудку" торговой войны - БКС Глобал Маркетс
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02 сентября 2019 года 10:49
Рынки "танцуют под дудку" торговой войны - БКС Глобал Маркетс
"Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в воскресенье (вполне ожидаемо), доказав, что оптимизм прошлой недели был безосновательным. И, действительно, геополитические риски сохраняются: кризис в Гонконге разрастается, а сценарий выхода Великобритании из ЕС без сделки становится все реальнее. Хотя котировки Brent продолжат реагировать на новостной поток вокруг торговых переговоров, в начале недели возможна просадка из-за урагана "Дориан". Тем не менее, практика показывает, что настроения могут измениться на противоположные в момент, достаточно одного твита. Таким образом, оптимизм в лучшем случае будет неустойчивым, и инвесторы будут искать весомые факторы поддержки: на этой неделе в центре внимания окажутся индексы PMI США (3 сентября), а также комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла после выхода отчета о рынке труда за август в пятницу", - отмечается в комментарии аналитиков БКС Глобал Маркетс.
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02 сентября 2019 года 12:21
После недавней распродажи на рынке железной руды и стали цены приблизились к фундаментально обоснованным уровням. Однако в средне- и долгосрочной перспективе есть риск дальнейшего снижения котировок из-за сохранения большого объема предложения, говорится в комментарии руководителя исследований... читать дальше
.02 сентября 2019 года 12:03
"Дальнейшее отношение инвесторов к ЕМ активам будет важным для краткосрочных перспектив рубля, однако стабильность чистой спекулятивной позиции в рубле (41,8% от общего числа позиций к 27 августа vs 41,7% неделей ранее) указывает на отсутствие изменений в поведении спекулянтов. Из локальных... читать дальше
.02 сентября 2019 года 11:42
Тестирование отметки 67 рублей за доллар остается весьма вероятным сценарием в рамках недели - "Нордеа Банк"
"Рубль начинает торги относительно спокойно, несмотря на эскалацию торговых противоречий между США и Китаем. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что с очередным витком торговой войны тестирование отметки 67 в рамках недели остается весьма вероятным сценарием. Внешний фон для рубля не создает... читать дальше
.02 сентября 2019 года 11:36
Москва. 2 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник в целом консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов (растет фондовая Европа, проседает нефть); раллирующие к новым вершинам акции "Норникеля" на фоне роста никеля подталкивают вверх индексы МосБиржи и РТС. читать дальше
.02 сентября 2019 года 11:27
Среднесрочные ОФЗ недооценивают потенциал продолжения цикла снижения ставок в большей степени, чем длинные выпуски - "ВТБ Капитал"
Среднесрочные ОФЗ недооценивают потенциал продолжения цикла снижения ставок в большей степени, чем длинные выпуски со сроком погашения свыше 10 лет, отмечается в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала". В пятницу состоится заседание Совета директоров Банка России по денежнокредитной политике (это... читать дальше
.02 сентября 2019 года 11:13
Ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль преимущественно в диапазоне 66-67 - Промсвязьбанк
"Рубль на прошлой неделе оказался под умеренным давлением и в целом по итогам августа потерял против доллара почти 5%. При текущем внешнем фоне ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль преимущественно в диапазоне 66-67 рублей/доллар", - указывает в обзоре Промсвязьбанка главный аналитик... читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:57
Ослабление рубля в августе на фоне ухудшения глобального аппетита к риску было чрезмерным - "ВТБ Капитал"
Ослабление рубля относительно доллара США в августе на фоне ухудшения глобального аппетита к риску было избыточным, говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала". "В месячном сопоставлении рубль подешевел почти на 5% относительно доллара. Наша модель USD/RUB указывает на то, что такая реакция... читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:32
На прошлой неделе покупки ОФЗ продолжились при снижении доходностей до новых минимумов с начала года, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. Доходность 5-летних госбумаг снизилась на 16 б.п. – до 6,83% годовых, 10-летних – на 9 б.п. – до 7,11% годовых. Покупки были поддержаны, по мнению аналитика... читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:30
Москва. 2 сентября. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль немного укрепился к бивалютной корзине благодаря относительно стабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:25
Перспектива замедления мирового спроса на нефть может привести к рыночному дисбалансу в сторону избытка - БКС
"Нефтяные котировки в конце недели снизились и в понедельник остаются под давлением. С 1 сентября официально вступили в силу повышенные торговые пошлины США, которые Д. Трамп анонсировал ранее, отмечая низкий прогресс в переговорах с Китаем. Сохраняющаяся неопределенность вокруг торговых войн,... читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:17
"На утро понедельника нефть торгуется ниже 60 долл./барр., вступил в силу новый контракт. Основным давящим фактором выступает введение с 1 сентября 15% пошлин США в отношении китайского импорта на 300 млн долл. При этом стороны не исключают возможность проведения переговоров в течение этого... читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:08
"Текущая неделя будет укороченной ввиду национального праздника в Соединенных Штатах Америки. Давление на ЕМ-валюты оказывает новый виток в торговом противостоянии Штатов и Китая, где 1 сентября США увеличивает пошлины на китайский импорт на дополнительные 5%. Не будет в пользу рубля также и... читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:01
Москва. 2 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:00
"Утром в понедельник российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением ввиду некоторого ухудшения мировой склонности к риску и падения нефтяных цен, в связи с чем могут выйти в умеренный "минус". Тем не менее, краткосрочный настрой рынка РФ сместился в сторону позитивного, что может... читать дальше
.02 сентября 2019 года 09:55
"Ситуация на внешних площадках перед открытием первой осенней торговой сессии складывается, на наш взгляд, умеренно негативно. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют нисходящую динамику, цены на энергоносители продолжают оставаться под давлением роста курса доллара США к... читать дальше
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