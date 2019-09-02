Ослабление рубля в августе на фоне ухудшения глобального аппетита к риску было чрезмерным - "ВТБ Капитал"

Ослабление рубля относительно доллара США в августе на фоне ухудшения глобального аппетита к риску было избыточным, говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала".

"В месячном сопоставлении рубль подешевел почти на 5% относительно доллара. Наша модель USD/RUB указывает на то, что такая реакция рубля на ухудшение в августе глобального аппетита к риску была избыточной. В то же время заметим, что в августе произошло ралли в ОФЗ, на волне которого доходность 10-летних облигаций за месяц снизилась примерно на 35 бп. Первичный рынок ОФЗ также показал сильные результаты, из чего мы делаем вывод, что нерезиденты в минувшем месяце, скорее всего, были неттопокупателями ОФЗ. В целом, на наш взгляд, это свидетельствует о том, что иностранные инвесторы в августе хеджировали длинные позиции в ОФЗ за счет операций на валютном рынке", - отмечают аналитики "ВТБ Капитала Максим Коровин, Татьяна Чернявская, Игорь Рапохин.