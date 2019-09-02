Ожидаем продолжения переоценки котировок ОФЗ при дальнейшем улучшении внешнего фона - Промсвязьбанк

На прошлой неделе покупки ОФЗ продолжились при снижении доходностей до новых минимумов с начала года, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. Доходность 5-летних госбумаг снизилась на 16 б.п. – до 6,83% годовых, 10-летних – на 9 б.п. – до 7,11% годовых. Покупки были поддержаны, по мнению аналитика банка Дмитрия Грицкевича, как стабилизацией внешнего фона (ослабление опасений эскалации конфликта с Китаем, рост ожиданий снижения ставки ФРС), так и за счет внутренних факторов – замедление инфляции и приближение очередного заседания Банка России.

Так, недельная инфляция на 26 августа оказалась нулевой, в годовом выражении замедлилась до 4,3% с 4,6% в июле. Данные факторы, по мнению эксперта, вполне позволяют ЦБ РФ снизить ставку на ближайшем заседании 6 сентября на 25 б.п. - до 7,0% при сохранении комментария относительно возможности дальнейшего смягчения ДКП.

"Доходность 10-летних ОФЗ продолжает приближаться к нижней границе нашего целевого диапазона – 7,0% годовых (потенциал 11 б.п.). При этом доходность коротких 2-летних бумаг на пике предыдущего цикла снижения ставки (март 2018 г.) снижалась до 6,33% годовых (потенциал порядка 40 б.п.). Таким образом, в преддверии решения ЦБ РФ по ставке при дальнейшем улучшении внешнего фона, ожидаем продолжения переоценки котировок ОФЗ", - прогнозирует Дмитрий Грицкевич.