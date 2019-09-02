Перспектива замедления мирового спроса на нефть может привести к рыночному дисбалансу в сторону избытка - БКС

"Нефтяные котировки в конце недели снизились и в понедельник остаются под давлением. С 1 сентября официально вступили в силу повышенные торговые пошлины США, которые Д. Трамп анонсировал ранее, отмечая низкий прогресс в переговорах с Китаем. Сохраняющаяся неопределенность вокруг торговых войн, которые со временем только ужесточаются через рост протекционизма, оказывает серьезное давление на нефтяные рынки. Перспектива замедления мирового спроса может привести к рыночному дисбалансу в сторону избытка. Фьючерсы на Brent с поставкой через 18 месяцев стабильно торгуются в бэквордации к ближайшему контракту, отмечая пессимизм участников по поводу среднесрочной перспективы цен на нефть. Фьючерсы на Brent остаются в рамках прежнего торгового диапазона - $58,5-61,5 за баррель, но сместились к нижнему его краю. Более глубокое падение может спровоцировать волну закрытия длинных спекулятивных позиций и движение с потенциалом до $54-55 за баррель", - обращает внимание в комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.