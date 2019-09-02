Нефть удержится в зоне 58-60 долл./барр. Brent - Промсвязьбанк

"На утро понедельника нефть торгуется ниже 60 долл./барр., вступил в силу новый контракт. Основным давящим фактором выступает введение с 1 сентября 15% пошлин США в отношении китайского импорта на 300 млн долл. При этом стороны не исключают возможность проведения переговоров в течение этого месяца. Ураган Дориан в пятницу достиг максимальной категории, находится рядом с Флоридой и потенциально может затронуть Мексиканский залив и привести к перебоям в работе НПЗ, что подстегнет вверх цены на нефть. Тем не менее, без учета урагана мы ждем, что нефть удержится в зоне 58-60 долл./барр. Brent", - сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.