Торговый диапазон пары USD/RUB на текущую неделю: 66,00-67,00 - Банк "Русский Стандарт"

"Текущая неделя будет укороченной ввиду национального праздника в Соединенных Штатах Америки. Давление на ЕМ-валюты оказывает новый виток в торговом противостоянии Штатов и Китая, где 1 сентября США увеличивает пошлины на китайский импорт на дополнительные 5%. Не будет в пользу рубля также и снижение активности экспортеров по завершению налогового периода. Признаки будущей рецессии в Соединенных Штатах (инвертированная кривая доходностей по американским трэжерис) вызывают рост ожиданий более решительных действий ФРС, что может положить начало циклу смягчения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании в сентябре. Формально данный фактор будет являться поддержкой высокодоходным активам, в том числе включая и российский рубль. Подрастающая нефть на фоне снижения запасов в США и приближения урагана к американскому штату Флорида, может также поддержать российскую валюту на малоактивной торговой неделе. Торговый диапазон: USD/RUB 66,00-67,00, EUR/RUB 73,00-74,30", - отмечается в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках Банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.