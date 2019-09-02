Российские фондовые индексы могут выйти в умеренный "минус" - ИК "Велес Капитал"

"Утром в понедельник российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением ввиду некоторого ухудшения мировой склонности к риску и падения нефтяных цен, в связи с чем могут выйти в умеренный "минус". Тем не менее, краткосрочный настрой рынка РФ сместился в сторону позитивного, что может спровоцировать возвращение "бычьих" настроений в течение дня при улучшении внешнего фона. Выходной на биржах США, вероятно, снизит торговую активность ближе к концу сессии. На этой неделе, помимо новостей с торгового "фронта", особый интерес представляют ключевой отчет по рынку труда США и заседание ЦБ РФ (оба события назначены на пятницу)", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.