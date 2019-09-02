Ожидаем негативного старта торгов акциями - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием первой осенней торговой сессии складывается, на наш взгляд, умеренно негативно. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют нисходящую динамику, цены на энергоносители продолжают оставаться под давлением роста курса доллара США к корзине мировых валют. Мы ожидаем негативного старта торгов, ближайшие уровни поддержки, на наш взгляд, расположены в районе 2725 и 2715 пунктов по МосБирже и 1282 пункта по индексу РТС", - указывает в обзоре риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.