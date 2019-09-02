Пока не видим поводов для пробития отметки 67 рублей за доллар - Алор Брокер

"Рубль так и не отыграл в полной мере общемировой позитив прошлой недели. И виной этому является продолжающийся тренд роста доллара к основным валютам. Так, пара евро-доллар в пятницу ушла под отметку 1,10 и, похоже, намерена там закрепиться. Сопротивлением обесцениванию рубля по-прежнему выступает отметка 67 рублей за доллар. Пока мы не видим поводов для ее пробития", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.