Рынок акций может прервать рост - Алор Брокер

"Пятница вновь было очень удачной для фондовых "быков": индекс МосБиржи вырос почти на процент и закрылся в 20 пунктах ниже сопротивления 2760. Одним из локомотивов подъема рублевого индикатора рынка стали выросшие на 3,4% акции "Норильского Никеля", отыгрывавшие рост цен на никель и палладий, а также ожидания полугодовых дивидендов. Сегодня бумаги ГМК вполне могут продолжить подъем из-за продолжающегося повышения цен на основную продукцию компании. Но в целом внешний фон выглядит "красным". Преимущественно в "минусе" фондовая Азия, падают на 0,3% американские фьючерсы. Никак не хочет отскакивать нефть, которая в пятницу сильно уходила под отметку 59 долларов за баррель. Сегодня мы будем торговаться без фондовой Америки, поэтому и активность на зарубежных площадках будет невысокой, а их динамика не очень индикативной. Но, скорее всего, на таком фоне многие трейдеры предпочтут слегка зафиксировать прибыль прошлой недели. Впрочем, сильных распродаж не ожидаем: индекс МосБиржи вряд ли спуститься ниже локальной поддержки 2720 пунктов", - полагает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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