Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе упал до 49,1 с 49,3 пункта в июле - IHS Markit

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе 2019 года упал до 49,1 пункта с 49,3 пункта в июле, согласно исследованию IHS Markit.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Как отмечается в исследовании, август стал четвертым месяцем непрерывного снижения деловой активности в промышленных секторах РФ.

Падение деловой активности в промышленных секторах РФ в августе было вызвано ослаблением спроса и потерей ключевых клиентов, что привело к максимальному более чем за четыре года сокращению объемов новых заказов. При этом было зафиксировано ослабление и внутреннего, и внешнего спроса. Темпы снижения объемов новых экспортных заказов были максимальными почти за три года темпами.

На фоне падения спроса индекс объемов производства в РФ в августе остался ниже критической отметки третий месяц подряд. В августе произошло четвертое подряд сокращение занятости, что объяснялось падением объемов новых заказов, при этом участники исследования выражали нерешительность в отношении привлечения новых сотрудников.

Между тем объемы незавершенных заказов заметно сократились. Снижение нагрузки на производственные мощности позволило компаниям эффективно справляться с работой.

Несмотря на ухудшение деловых условий, компании проявили большую степень уверенности в будущем росте производства в ближайшем году. Уровень оптимизма в августе был максимальным за четыре месяца и существенным в целом. Позитивные настроения, как сообщается, обусловлены выпуском новых видов продукции и планируемыми инвестициями в новые технологии.

Темпы роста как закупочных, так и отпускных цен в августе были незначительными. Рост издержек производители объясняли слабостью валюты, что привело к росту цен на импортное сырье.

Вопреки небольшому увеличению объемов закупок, компании отметили дальнейшее истощение сырьевых запасов в августе. Некоторые производители связывали падение с усилиями по сокращению запасов на фоне устойчивого снижения новых заказов.