EUR/USD: основная "битва" за отметку 1,1000 еще впереди - FxPro

"В понедельник утром отмечается некоторое оживление покупок EUR/USD: это позволяет предполагать, что основная "битва" за отметку 1,1000 еще впереди. На этой неделе запланирован выход целого ряда важной статистики из Америки, Европы и других стран. Слабые показатели из США могут сдержать укрепление американской валюты и потенциально запустить откат доллара после импульса роста в конце месяца. Однако в более отдаленной перспективе обращает на себя внимание сила восходящего тренда индекса доллара. С возвращением участников рынка после летних каникул текущий тренд на укрепление американской валюты может получить еще большее развитие, особенно если будет получать дополнительную подпитку в виде ужесточения торговой риторики и роста беспокойства вокруг мировых темпов роста", - отмечается в комментарии аналитиков FxPro.