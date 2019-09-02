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Главная  /  Мнения аналитиков  /  EUR/USD: основная "битва" за отметку 1,1000 еще впереди - FxPro
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02 сентября 2019 года 09:35

EUR/USD: основная "битва" за отметку 1,1000 еще впереди - FxPro

"В понедельник утром отмечается некоторое оживление покупок EUR/USD: это позволяет предполагать, что основная "битва" за отметку 1,1000 еще впереди. На этой неделе запланирован выход целого ряда важной статистики из Америки, Европы и других стран. Слабые показатели из США могут сдержать укрепление американской валюты и потенциально запустить откат доллара после импульса роста в конце месяца. Однако в более отдаленной перспективе обращает на себя внимание сила восходящего тренда индекса доллара. С возвращением участников рынка после летних каникул текущий тренд на укрепление американской валюты может получить еще большее развитие, особенно если будет получать дополнительную подпитку в виде ужесточения торговой риторики и роста беспокойства вокруг мировых темпов роста", - отмечается в комментарии аналитиков FxPro.

Опубликовано: /FxPro ФК/
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