После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением в пределах 0,3-0,5%, в районе 2725-2730 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 пунктов. После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому будет способствовать сокращенное присутствие на локальном рынке нерезидентов в связи с праздничным днем в США. Выхода значимой для российского рынка акций иностранной статистики не ожидается, поэтому во второй половине дня индекс МосБиржи может продолжить "боковое" движение, что не исключает заметных движений в отдельных бумагах", - прогнозирует в своем комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.