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Главная / Мнения аналитиков / После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"
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02 сентября 2019 года 09:24
После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением в пределах 0,3-0,5%, в районе 2725-2730 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 пунктов. После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому будет способствовать сокращенное присутствие на локальном рынке нерезидентов в связи с праздничным днем в США. Выхода значимой для российского рынка акций иностранной статистики не ожидается, поэтому во второй половине дня индекс МосБиржи может продолжить "боковое" движение, что не исключает заметных движений в отдельных бумагах", - прогнозирует в своем комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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02 сентября 2019 года 12:21
После недавней распродажи на рынке железной руды и стали цены приблизились к фундаментально обоснованным уровням. Однако в средне- и долгосрочной перспективе есть риск дальнейшего снижения котировок из-за сохранения большого объема предложения, говорится в комментарии руководителя исследований... читать дальше
.02 сентября 2019 года 12:03
"Дальнейшее отношение инвесторов к ЕМ активам будет важным для краткосрочных перспектив рубля, однако стабильность чистой спекулятивной позиции в рубле (41,8% от общего числа позиций к 27 августа vs 41,7% неделей ранее) указывает на отсутствие изменений в поведении спекулянтов. Из локальных... читать дальше
.02 сентября 2019 года 11:42
Тестирование отметки 67 рублей за доллар остается весьма вероятным сценарием в рамках недели - "Нордеа Банк"
"Рубль начинает торги относительно спокойно, несмотря на эскалацию торговых противоречий между США и Китаем. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что с очередным витком торговой войны тестирование отметки 67 в рамках недели остается весьма вероятным сценарием. Внешний фон для рубля не создает... читать дальше
.02 сентября 2019 года 11:36
Москва. 2 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник в целом консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов (растет фондовая Европа, проседает нефть); раллирующие к новым вершинам акции "Норникеля" на фоне роста никеля подталкивают вверх индексы МосБиржи и РТС. читать дальше
.02 сентября 2019 года 11:27
Среднесрочные ОФЗ недооценивают потенциал продолжения цикла снижения ставок в большей степени, чем длинные выпуски - "ВТБ Капитал"
Среднесрочные ОФЗ недооценивают потенциал продолжения цикла снижения ставок в большей степени, чем длинные выпуски со сроком погашения свыше 10 лет, отмечается в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала". В пятницу состоится заседание Совета директоров Банка России по денежнокредитной политике (это... читать дальше
.02 сентября 2019 года 11:13
Ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль преимущественно в диапазоне 66-67 - Промсвязьбанк
"Рубль на прошлой неделе оказался под умеренным давлением и в целом по итогам августа потерял против доллара почти 5%. При текущем внешнем фоне ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль преимущественно в диапазоне 66-67 рублей/доллар", - указывает в обзоре Промсвязьбанка главный аналитик... читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:57
Ослабление рубля в августе на фоне ухудшения глобального аппетита к риску было чрезмерным - "ВТБ Капитал"
Ослабление рубля относительно доллара США в августе на фоне ухудшения глобального аппетита к риску было избыточным, говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала". "В месячном сопоставлении рубль подешевел почти на 5% относительно доллара. Наша модель USD/RUB указывает на то, что такая реакция... читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:49
"Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в воскресенье (вполне ожидаемо), доказав, что оптимизм прошлой недели был безосновательным. И, действительно, геополитические риски сохраняются: кризис в Гонконге разрастается, а сценарий выхода Великобритании из ЕС без сделки становится все реальнее. Хотя... читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:32
На прошлой неделе покупки ОФЗ продолжились при снижении доходностей до новых минимумов с начала года, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. Доходность 5-летних госбумаг снизилась на 16 б.п. – до 6,83% годовых, 10-летних – на 9 б.п. – до 7,11% годовых. Покупки были поддержаны, по мнению аналитика... читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:30
Москва. 2 сентября. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль немного укрепился к бивалютной корзине благодаря относительно стабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:25
Перспектива замедления мирового спроса на нефть может привести к рыночному дисбалансу в сторону избытка - БКС
"Нефтяные котировки в конце недели снизились и в понедельник остаются под давлением. С 1 сентября официально вступили в силу повышенные торговые пошлины США, которые Д. Трамп анонсировал ранее, отмечая низкий прогресс в переговорах с Китаем. Сохраняющаяся неопределенность вокруг торговых войн,... читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:17
"На утро понедельника нефть торгуется ниже 60 долл./барр., вступил в силу новый контракт. Основным давящим фактором выступает введение с 1 сентября 15% пошлин США в отношении китайского импорта на 300 млн долл. При этом стороны не исключают возможность проведения переговоров в течение этого... читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:08
"Текущая неделя будет укороченной ввиду национального праздника в Соединенных Штатах Америки. Давление на ЕМ-валюты оказывает новый виток в торговом противостоянии Штатов и Китая, где 1 сентября США увеличивает пошлины на китайский импорт на дополнительные 5%. Не будет в пользу рубля также и... читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:01
Москва. 2 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:00
"Утром в понедельник российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением ввиду некоторого ухудшения мировой склонности к риску и падения нефтяных цен, в связи с чем могут выйти в умеренный "минус". Тем не менее, краткосрочный настрой рынка РФ сместился в сторону позитивного, что может... читать дальше
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