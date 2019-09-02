В понедельник ожидаем консолидации индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2700-2750 пунктов - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок завершил пятничные торги ростом на 1% по индексу МосБиржи. За последние три торговых дня индекс МосБиржи прибавил около 100 пунктов отчасти на фоне локального улучшения настроений на глобальных рынках во второй половине прошлой недели, отчасти на фоне публикации неплохих в сравнении с ожиданиями корпоративных отчетов в ряде "фишек". В понедельник ожидаем консолидации индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2700-2750 пунктов" - отмечает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.