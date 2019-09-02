Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 2 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно в пятницу, но показали максимальный с июня недельный подъем. Поддержку американскому фондовому рынку на прошлой неделе оказали сигналы снижения напряженности в отношениях США и Китая. Росту оптимизма способствовало заявление официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на предыдущей неделе. Также он сообщил, что США и КНР обсуждают объявленную ранее поездку представителей Китая в Вашингтон, запланированную на сентябрь.

Опасения, связанные с нарастанием напряженности в отношениях двух стран, усилили ожидания спада в мировой экономике, подтверждение которым инвесторы видят в инверсии кривой доходности американских гособлигаций.

Китайский рынок акций уверенно растет в понедельник, несмотря на вступление в силу в США нового раунда пошлин на товары, производимые в КНР. Тем временем рынок Гонконга падает на фоне набирающих силу массовых протестов. Китайский индекс Shanghai Composite вырос в ходе торгов на 1,3%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%, японский Nikkei 225 потерял 0,35%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%, южнокорейский KOSPI поднялся менее чем на 0,1%.

1 сентября в США вступили в силу новые пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, а также ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции. Поддержку китайскому рынку в понедельник оказали сигналы о том, что власти КНР будут наращивать меры поддержки экономики. Китай "усилит контрциклическую корректировку экономики", говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госсовета КНР по итогам прошедшего в субботу заседания комитета по финансовой стабильности и развитию, возглавляемого заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ. Власти страны, в частности, готовят меры стимулирования инвестиций и поддержки кредитования, отмечается в заявлении.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в понедельник после падения в пятницу на информации о менее существенном, чем ожидалось, сокращении добычи Россией. Отсутствие продвижения переговоров США и Китая также оказывает давление на нефтяной рынок. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $59,04 за баррель, что на 0,35% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $59,25 за баррель, опустившись на 2,05%. Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,07% - до $55,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на 2,84%, до $55,1 за баррель.

Как заявил в пятницу глава Минэнерго РФ Александр Новак, Россия в августе сократит добычу нефти относительно октября 2018 года меньше, чем планировала. Вместе с тем РФ будет стремиться к 100%-ному исполнению сделки ОПЕК+ в дальнейшем, заверил министр. Согласно договоренностям ОПЕК+, Россия должна сократить добычу нефти относительно октября 2018 года на 228 тыс. баррелей в сутки, до 11,17 млн б/с, и сохранять этот уровень в течение действия соглашения. В мае-июле из-за остановки экспорта нефти по нефтепроводу "Дружба" Россия сократила добычу нефти до 11,1-11,14 млн б/с, перевыполнив сделку ОПЕК+ примерно на 30%. В августе Россия увеличила добычу нефти до 11,3 млн б/с, недовыполнив сделку на 56%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 17,98 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,694 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 августа вырос на 0,12% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,3 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,14%, поднявшись до 625,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Магнит-003Р-01" (+0,85%), "Фольксваген банк-001Р-03" (+0,65%) и "Газпром БО-22" (+0,62%), а в лидерах снижения - облигации "Альфа-банк-002Р-02" (-0,43%), "Сбербанк-001-04R" (-0,14%) и "Мегафон БО-001Р-05" (-0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Росбанк (MOEX: ROSB) 4 сентября проведет сбор заявок на облигации серии БО-002P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 10 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона - 7,7-7,9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,85-8,06% годовых. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

ПАО "РусАл Братск" на совете директоров утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-001P-03 со сроком обращения 10 лет объемом 15 млрд рублей. В апреле этого года после перерыва в несколько лет эмитент вернулся на внутренний долговой рынок. После этого "РусАл Братск" в июле разместил еще один выпуск - облигации серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 10 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением через 3,5 года.

ООО "Бэлти-гранд" утвердило параметры облигаций серии БО-ПО2 объемом 300 млн рублей. Выпуск сроком обращения 5 лет будет размещен по открытой подписке. Компания в мае текущего года разместила дебютные 3-летние облигации серии БО-ПО1 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Облигации имеют амортизационную структуру погашения: по 11% от номинала будут погашены в даты окончания 4-11-го купонных периодов, 12% от номинала компания выплатит при погашении выпуска. Оба выпуска размещаются в рамках программы облигаций компании объемом до 3 млрд рублей включительно. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 24-го купона облигаций 30-й и 34-й серий в размере 5,6% годовых. "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена по итогам маркетинга в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта. Бумаги имеют квартальные купоны.

ПАО "Трансфин-М" установило ставки 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-41 в размере 9,75% годовых. "Трансфин-М" в сентябре 2015 года разместил бонды БО-41 объемом 2,15 млрд рублей. Десятилетние облигации имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 10,5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 18 сентября.

АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 213 тыс. 231 облигацию серии БО-06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 4,26% выпуска. Компания разместила 10-летние бонды серии БО-06 на 5 млрд рублей в марте 2015 года. Ставка текущего купона - 7,91% годовых.

ПАО "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) приняло решение 4 сентября досрочно погасить облигации серии БО-5 объемом 5 млрд рублей. Ранее компания в рамках оферты выкупила весь выпуск по цене 100% от номинала. Размещение 10-летнего выпуска прошло в августе 2016 года. Ставка 1-го купона определена в размере 9,32% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигации компании на общую сумму 15 млрд рублей.