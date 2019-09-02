Утренние прогнозы: небольшое понижение

В понедельник утром большинство аналитиков предполагают негативное начало дня на фондовом рынке РФ, однако снижение не будет сильным.

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "В понедельник ожидаем консолидации индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2700-2750 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Скорее всего, на таком фоне многие трейдеры предпочтут слегка зафиксировать прибыль прошлой недели. Впрочем, сильных распродаж не ожидаем: индекс МосБиржи вряд ли спуститься ниже локальной поддержки 2720 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением в пределах 0,3-0,5%, в районе 2725-2730 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 пунктов. После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В начале недели отечественный рынок будет консолидироваться, а затем есть надежда, что появятся новости о переговорах США и КНР, которые могут повысить оптимизм отечественных инвесторов".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием первой осенней торговой сессии складывается, на наш взгляд, умеренно негативно. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют нисходящую динамику, цены на энергоносители продолжают оставаться под давлением роста курса доллара США к корзине мировых валют. Мы ожидаем негативного старта торгов, ближайшие уровни поддержки, на наш взгляд, расположены в районе 2725 и 2715 пунктов по МосБирже и 1282 пункта по индексу РТС".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением ввиду некоторого ухудшения мировой склонности к риску и падения нефтяных цен, в связи с чем могут выйти в умеренный "минус". Тем не менее, краткосрочный настрой рынка РФ сместился в сторону позитивного, что может спровоцировать возвращение "бычьих" настроений в течение дня при улучшении внешнего фона. Выходной на биржах США, вероятно, снизит торговую активность ближе к концу сессии".